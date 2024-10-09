МО показали кадры уничтожения украинского ЗРК «Patriot»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Искандер-М» уничтожил не только украинский ракетный комплекс, но и живую силу ВСУ
«Искандер-М» уничтожил не только украинский ракетный комплекс, но и живую силу ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» украинского ЗРК «Patriot» в Днепропетровской области. Соответствующие кадры ведомство передало ТАСС. 

На видео зафиксированы моменты пуска ракет. Можно также увидеть, как «Искандер-М» уничтожил живую силу ВСУ и повредил еще одну установку «Patriot».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» украинского ЗРК «Patriot» в Днепропетровской области. Соответствующие кадры ведомство передало ТАСС.  На видео зафиксированы моменты пуска ракет. Можно также увидеть, как «Искандер-М» уничтожил живую силу ВСУ и повредил еще одну установку «Patriot».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...