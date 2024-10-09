МО показали кадры уничтожения украинского ЗРК «Patriot»

«Искандер-М» уничтожил не только украинский ракетный комплекс, но и живую силу ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ показало видео уничтожения расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» украинского ЗРК «Patriot» в Днепропетровской области. Соответствующие кадры ведомство передало ТАСС.
На видео зафиксированы моменты пуска ракет. Можно также увидеть, как «Искандер-М» уничтожил живую силу ВСУ и повредил еще одну установку «Patriot».
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