Если не раскается: концертный директор Дзюник напророчил Кортневу незавидное будущее

Вокалист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может попрощаться со своими выступлениями и гонорарами в России. В этом убежден концертный директор Леонид Дзюник. В беседе с URA.RU он рассказал, что дальше может ждать музыканта.
«Если и может быть какое-то будущее, то только на закрытых мероприятиях, где только свои. Никакой рекламы и анонсов», — пояснил Дзюник.
Кортнев недавно вернулся из США, куда уехал после осуждения СВО. Бывший концертный директор Филиппа Киркорова, групп «Тату» и Smash!! Дзюник убежден: причиной стала невостребованность артиста и желание хоть что-то заработать, чтобы прокормиться.
По данным Telegram-канала SHOT, сейчас артист готов выступать за 500 тысяч рублей и отказаться от люксовых условий передвижения и проживания. Но что такое сумма в полмиллиона для коллектива из 5-6 человек — на каждого получаются копейки.
«Мне в таких случаях больше всего жалко команду. Ведь музыканты не в ответе за поступки лидера. А ему надо было думать, что он делает и говорит», — сказал Дзюник.
Единственным вариантом в этой ситуации может быть раскаяние артиста и четкая озвученная позиция, убежден концертный директор. А пока что все публично заявленные мероприятия с участием Кортнева оперативно отменяются. Напомним, в 2023 году на Кортнева завели дело об оскорблении представителя власти.
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