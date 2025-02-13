Старшая бортпроводница авиакомпании «Уральские авиалинии» Лилия Дегтярева стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс 11» 2025 года. Это один из самых значимых и популярных конкурсов красоты в России среди девушек, работающих в авиации. Что известно о нем, кто представлен, итоги прошлого года — в материале URA.RU.
Что известно о конкурсе «Топ стюардесс 11 — 2025»
Конкурс «Топ стюардесс» — ежегодное событие мирового масштаба, в котором жюри выбирает самых красивых и профессиональных бортпроводников из разных авиакомпаний. Его цель — повысить интерес к авиации в России и улучшить репутацию индустрии.
Прием заявок на одиннадцатый сезон конкурса стартовал 31 октября 2024 года, а отборочные кастинги прошли 14 и 16 января 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. В этом году изменились правила: все категории участников объединены в одну, и будет выбрана только одна победительница. Участвовать могут как действующие, так и бывшие бортпроводники.
Сейчас в полуфинал прошли десять участниц, но впереди еще 264 конкурсных дня. Финал запланирован на 2 ноября 2025 года в Москве.
Что известно о полуфиналистках конкурса
Лилия Дегтярева из «Уральских авиалиний»
Она поделилась, что для нее этот конкурс особенно важен, так как работа стюардессой это была ее мечта, и ей хочется принести победу своей авиакомпании. Кроме того, она пообещала свои родным победить в конкурсе.
Девушка рассказала, что когда-то приехала в Москву с одним чемоданом и верой в себя, сейчас она с гордостью говорит о своей работе в авиации. Лилия подчеркнула, что профессия бортпроводника включает не только романтику полетов, но и ответственность, командную работу и стремление сделать перелеты комфортными.
Наталья Стельмах из «Аэрофлота»
Второй полуфиналисткой конкурса стала 32-летняя Наталья Стельмах из «Аэрофлота». В июне 2024 года она оставила должность бортпроводника, проработав в авиации два года.
Мечты о небе пришли к ней в 20 лет, когда она закончила университет и решила подать анкету в одну из крупных авиакомпаний. Не пройдя отбор, она продолжила работать в ООО «Газпром Трансгаз Ухта». Спустя семь лет она снова откликнулась на вакансию в авиации и в июне 2022 года стала бортпроводником в «Аэрофлоте», что стало одним из лучших решений в ее жизни. За два года работы она приобрела ценный опыт и завела множество знакомств.
Кроме авиации, Наталия интересуется спортом, творчеством, музыкой и книгами. Она любит фигурное катание и стрельбу из пневматической винтовки.
Победительницы 2024 года
В прошлом году в номинации «Королева неба» победу одержала Ольга Енина. Она заключила контракт с кинокомпанией «Улица Сергея Эйзенштейна», получила курс обучения на бортпроводника бизнес-авиации и стала лицом журнала «Крылья Родины». За победу в конкурсе девушка также получила корону ручной работы от дизайнера Юлия Кардаш с ювелирным самолетиком.
Королева деловой авиации стала Марина Гулевич. В качестве приза она получила курс повышения квалификации по премиальному сервису от школы Джет Сервис и публикацию на обложке журнала «Крылья Родины», а также корону ручной работы от Юлии Кардаш.
Победительницей в номинации «Звезда авиации» стала Снежана Петращук. Она также стала лицом журнала «Крылья Родины» и получила корону ручной работы. Помимо этого она стала обладательницей картины от Art Future Gallery и уникального мерча от Топ стюардесс и Nuznaya design.
В номинации «Будущее авиации», где участвуют девушки только мечтающие о небе победила Алина Гришина. Она получила курс подготовки бортпроводников для бизнес-авиации и публикацию на обложке журнала «Крылья Родины», а также корону ручной работы от Юлия Кардаш.
Остальные награды:
- Первая вице-мисс: Анастасия Езерская.
- Вторая вице-мисс: Алина Толмачева.
- Мисс зрительских симпатий: Марина Докторова.
- Королева дружбы: Дарья Ильина.
- Королева талантов: Елена Добрынина.
- Мисс Джет Сервис: Дарья Иванова.
- Мисс SkinPhoria: Марина Гулевич.
- Небесный выбор: Марина Берстенева.
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