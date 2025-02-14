Якушев призвал создать в России отрасль военных технологий

Партия «Единая Россия» активно вовлечена в развитие отечественных технологий в рамках поддержки СВО. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и обозначил цель — создать в стране полноценную отрасль военных технологий.
По его словам, необходимо акцентировать внимание на развитие искусственного интеллекта, наладить современные системы связи и инновации в сфере обороны в целом. Якушев также рассказал о деятельности Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), который активно оказывает поддержку бойцам СВО, поставляя солдатам разработанные центром беспилотники и системы РЭБ.
«Наша цель — создать в России полноценную отрасль военных и двойных технологий. Для этого необходимо сфокусировать работу центра на прорывных направлениях: это искусственный интеллект, современные системы связи, автономные платформы; создать экосистему оборонных инноваций, конкурентоспособную на мировом уровне; разработать и запустить законодательные и финансовые механизмы, которые снимут барьеры для таких инноваций», — отметил Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии.
Якушев подчеркнул важность включения представителей правительства в состав учредителей ЦБСТ для достижения нового уровня в разработке отечественных технологий. Также он сообщил о значительных достижениях ЦБСТ за год работы, включая поставку в боевые части 55 тысяч отечественных беспилотников и систем РЭБ. Причем часть из них были созданы специалистами центра с нуля.
Секретарь Генсовета партии также напомнил, что «Единая Россия» активно оказывает поддержку бойцам спецоперации. С начала СВО на фронт были направлены тысячи дронов и оказана поддержка на общую сумму в 14 миллиардов рублей.
«Единая Россия» с фондом «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем в феврале 2024 года. В настоящее время в его состав входят свыше 250 компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотников для гражданских и военно-гражданских целей, а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В декабре 2024 года «Единая Россия» и Центр беспилотных систем и технологий, а также ПСБ-банк запустили военный маркетплейс.
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