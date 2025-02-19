В РФ ограничат самовольную добычу песка

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Штрафы для физлиц за незаконную добычу песка могут составлять до 5000 рублей, юридических - до миллиона
Штрафы для физлиц за незаконную добычу песка могут составлять до 5000 рублей, юридических - до миллиона Фото:

Ужесточить ответственность за незаконную добычу нерудных полезных ископаемых — песка, известняка, глины, гравия, а также угля и торфа предлагает Минприроды России. Ведомство разработало поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы, пропорциональные стоимости незаконно добытых ресурсов, передает «Коммерсант».

«Штрафы перестанут быть фиксированными и будут зависеть от стоимости незаконно добытого сырья. Ожидаемая сумма новых штрафов в несколько раз превысит величину налогов, на уплате которых сейчас экономят „черные“ недропользователи», — пишет «Коммерсант».

В рамках предложенных изменений минимальный штраф для физических лиц составит 5 тыс. рублей. Для должностных лиц его размер будет составлять 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей.

Предложение Минприроды России ужесточить штрафы за незаконную добычу полезных ископаемых является частью общей тенденции увеличения административных наказаний в стране. Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» уже предложили удвоить штрафы за непристегнутый ремень безопасности.

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Ужесточить ответственность за незаконную добычу нерудных полезных ископаемых — песка, известняка, глины, гравия, а также угля и торфа предлагает Минприроды России. Ведомство разработало поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы, пропорциональные стоимости незаконно добытых ресурсов, передает «Коммерсант». «Штрафы перестанут быть фиксированными и будут зависеть от стоимости незаконно добытого сырья. Ожидаемая сумма новых штрафов в несколько раз превысит величину налогов, на уплате которых сейчас экономят „черные“ недропользователи», — пишет «Коммерсант». В рамках предложенных изменений минимальный штраф для физических лиц составит 5 тыс. рублей. Для должностных лиц его размер будет составлять 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей. Предложение Минприроды России ужесточить штрафы за незаконную добычу полезных ископаемых является частью общей тенденции увеличения административных наказаний в стране. Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» уже предложили удвоить штрафы за непристегнутый ремень безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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