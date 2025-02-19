В РФ ограничат самовольную добычу песка

Ужесточить ответственность за незаконную добычу нерудных полезных ископаемых — песка, известняка, глины, гравия, а также угля и торфа предлагает Минприроды России. Ведомство разработало поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы, пропорциональные стоимости незаконно добытых ресурсов, передает «Коммерсант».
«Штрафы перестанут быть фиксированными и будут зависеть от стоимости незаконно добытого сырья. Ожидаемая сумма новых штрафов в несколько раз превысит величину налогов, на уплате которых сейчас экономят „черные“ недропользователи», — пишет «Коммерсант».
В рамках предложенных изменений минимальный штраф для физических лиц составит 5 тыс. рублей. Для должностных лиц его размер будет составлять 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей.
Предложение Минприроды России ужесточить штрафы за незаконную добычу полезных ископаемых является частью общей тенденции увеличения административных наказаний в стране. Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» уже предложили удвоить штрафы за непристегнутый ремень безопасности.
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