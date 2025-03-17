Путин рассказал, сколько граждан Таджикистана живут в России

В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что в РФ проживает и работает около миллиона граждан Таджикистана. По словам Путина, таджикские мигранты вносят значительный вклад в экономику Российской Федерации.
«Порядка миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России, вносят большой вклад в развитие экономики страны», — сказал президент. Трансляция мероприятия проходила на канале «Россия-24».
Владимир Путин и Эмомали Рахмон регулярно обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. На предыдущих переговорах они затрагивали темы углубления экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также вопросы безопасности.
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