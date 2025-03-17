Путин рассказал, сколько граждан Таджикистана живут в России

Путин: порядка миллиона граждан Таджикистана живет в России
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Путин оценил вклад Таджиков в экономику России
Путин оценил вклад Таджиков в экономику России Фото:

В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что в РФ проживает и работает около миллиона граждан Таджикистана. По словам Путина, таджикские мигранты вносят значительный вклад в экономику Российской Федерации.

«Порядка миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России, вносят большой вклад в развитие экономики страны», — сказал президент. Трансляция мероприятия проходила на канале «Россия-24».

Владимир Путин и Эмомали Рахмон регулярно обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. На предыдущих переговорах они затрагивали темы углубления экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также вопросы безопасности.

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В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что в РФ проживает и работает около миллиона граждан Таджикистана. По словам Путина, таджикские мигранты вносят значительный вклад в экономику Российской Федерации. «Порядка миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России, вносят большой вклад в развитие экономики страны», — сказал президент. Трансляция мероприятия проходила на канале «Россия-24». Владимир Путин и Эмомали Рахмон регулярно обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. На предыдущих переговорах они затрагивали темы углубления экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также вопросы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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