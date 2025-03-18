Бербок станет кандидатом в кресло главы Генассамблеи ООН

Правительство Германии намерено выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
«Правительство ФРГ предложит Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН», — передают журналисты. Они ссылаются на собственные источники.
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, известна своей активной позицией в международной политике, особенно в отношении России и Украины. Ранее она призывала к согласованной политике между Европой и США, критикуя возможные несогласованные уступки в переговорах между американским и российским главами.
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