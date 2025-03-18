Захарова удивилась планам ФРГ назначить «внучку нациста» главой ГА ООН

МИД России Мария Захарова с удивлением отреагировала на планы правительства ФРГ выдвинуть МИД ФРГ Анналену Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Свою точку зрения Захарова обосновала юбилеем победы РФ в Великой Отечественной войне.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится „подвигом деда“, в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала она. Ее слова приводит РИА Новости.
Немецкое издание Bild ранее сообщало, что дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был офицером вермахта и активным приверженцем национал-социализма. Об этом стало известно из рассекреченного досье.
«Вальдемар Бербок не только занимал должность офицера, но и отличался своим ярым приверженцем национал-социализма», — указывается в публикации. Также там отметили, что полковник Бербок выполнял обязанности инженера в подразделении, занимавшемся ремонтом зенитных орудий. В 1944 году он получил гитлеровский крест «За военные заслуги».
Правительство Германии намерено выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об сообщало агентство DPA, ссылаясь на источники в правительственных кругах. «Правительство ФРГ предложит Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН», — передавали журналисты.
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