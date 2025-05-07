Салют в Санкт-Петербурге 9 мая 2025: когда и где смотреть

9 мая в Санкт-Петербурге запустят праздничный салют в честь одного из самых значимых в стране праздников — Дня Победы. URA.RU рассказывает, где и во сколько запустят салют в Петербурге в 2025 году, а также из каких мест его лучше видно.
История салюта в честь Дня Победы
Ежегодно 9 мая в различных городах России проводится праздничный салют, приуроченный ко Дню Победы. Первые залпы в честь победы в Великой Отечественной войне и капитуляции нацистской Германии прозвучали в Советском Союзе 9 мая 1945 года. Однако это был не первый салют, приуроченным к военным успехам СССР.
Так, 5 августа 1943 года, после освобождения Орла и Белгорода в ходе операций «Кутузов» и «Полководец Румянцев», по распоряжению Иосифа Сталина в Москве состоялся первый артиллерийский салют. Всего за годы Великой Отечественной войны в столице было произведено 354 салюта, посвященных победам советских войск.
В 1943 году на территории Советского Союза был введен стандарт для салютов. В годы Великой Отечественной войны они подразделялись на три степени в зависимости от масштаба события. К первой степени относились 24 залпа, произведенные из 324 орудий, — такой вид салюта устраивался в честь освобождения союзных государств либо республик СССР.
Вторая степень предполагала 20 залпов из 224 орудий и применялась для отметки успешного завершения крупных военных операций. К третьей степени относились 12 залпов из 124 орудий и эти салюты посвящались важным оперативным достижениям, таким как взятие стратегических морских маршрутов, железнодорожных узлов или мостов.
Первый в истории салют, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, был дан в Москве вечером 9 мая 1945 года. Его масштаб и длительность значительно превышали установленные параметры салюта первой степени. Тогда было произведено 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий при перекрестном свете 160 прожекторов. Залпы сопровождались запуском разноцветных фейерверков.
Во сколько запустят салют в Петербурге 9 мая 2025
Важнейшим событием празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге станет яркий фейерверк, который озарит ночное небо города. Проведение праздничного салюта официально подтвердил губернатор Александр Беглов.
«Мы хотим дать петербуржцам возможность утром в день 80-летия Победы отправиться всей семьей с цветами на Пискаревку, а во второй половине дня выйти на Невский проспект в составе „Бессмертного полка“. Будет праздничный концерт на Дворцовой площади, а вечером — праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы, — поделился планами он в эфире программы „Петербург. Новый взгляд“.
По традиции в Петербурге салют запускают в 22:00. Длится световое шоу 10 минут.
Где можно посмотреть трансляцию салюта в Петербурге
Несколько российских телеканалов — «100ТВ», «Комсомолка», «Санкт-Петербург» — покажут трансляцию грандиозного праздничного салюта. Видео можно посмотреть не только по телевизору, но и в интернете.
Откуда запустят салюты 9 мая в Петербурге
Фейерверк в Санкт-Петербурге запускают в нескольких точках города, в том числе на Стрелке Васильевского острова, на Дворцовой набережной, у Кронштадта, а самый крупный — в Петропавловской крепости.
Места, откуда смотреть салют 9 мая в Петербурге
Петропавловская крепость
Адрес: Заячий остров, Петропавловская Крепость, дом 3
Желающим насладиться наиболее впечатляющим фейерверком стоит отправиться именно в это место. Наблюдать салют можно как с земли, так и со специально оборудованной смотровой площадки: в Петропавловской крепости она находится на колокольне, на втором уровне из трех, примерно на высоте 40 метров.
Дворцовая набережная
Адрес: Дворцовая набережная, дом 4
Дворцовая набережная берет свое начало напротив здания Кунсткамеры и пролегает вдоль берега Невы. Фейерверк будет запущен непосредственно над водной поверхностью реки. Наиболее удобной точкой для его просмотра считается участок у Дома Салтыкова, также известного как Дом Гротена.
Стрелка Васильевского острова
Адрес: Биржевая площадь, дом 4
Увидеть, как красиво салют отражается в реке, можно на набережной стрелки Васильевского острова, который омывается сразу и Большой, и Малой Невой. Там запускают свой собственный салют, но можно увидеть и фейерверк, который устраивают над Петропавловской крепостью.
Кронштадт
Адрес: город Кронштадт, Якорная площадь, дом 2а
Портовый город Кронштадт, находящийся на острове Котлин, административно относится к Санкт-Петербургу. Салют в Кронштадте по праву считается одним из наиболее зрелищных и красочных мероприятий в Северной столице. Наблюдать это яркое событие возможно практически с любой точки города.
Марсово поле
Самый крупный сквер Петербурга любим туристами, но 9 Мая пользуется не настолько большой популярностью, как Петропавловка или Дворцовая площадь. Поэтому посмотреть салют можно будет с комфортом. Можно расположиться на берегу Невы или прогуляться по скверу — фейерверк будет хорошо видно в любом случае.
Пироговская набережная
Адрес: Пироговская набережная, дом 5/2
Пироговская набережная в Санкт-Петербурге, хотя и не столь известна среди туристов, представляет собой весьма живописное место. Она пролегает между Литейным и Сампсониевским мостами, практически напротив знаменитого крейсера «Аврора». С этой набережной открывается превосходный вид на праздничные салюты, которые запускают с Дворцовой набережной.
С теплоходов
Для тех, кто стремится насладиться особенно впечатляющим зрелищем, предусмотрена возможность наблюдать салют с борта теплохода. В праздничный день суда отправляются от причала «Медный Всадник» и направляются к Петропавловской крепости, где состоится главный городской фейерверк. Маршрут теплохода проходит таким образом, что салют окажется непосредственно над пассажирами.
С мостов
Великолепная панорама салютов также открывается с Биржевого, Троицкого и Литейного мостов в Санкт-Петербурге. В целом, для наблюдения подойдут любые мосты, находящиеся в непосредственной близости от центра города.
Удобные места, откуда можно увидеть салют:
- Дворцовый мост,
- Биржевой мост,
- Троицкий мост,
- Петровская набережная,
- Стрелка Васильевского острова.
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