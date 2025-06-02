Россия настаивает на безъядерном статусе Украины

Россия настаивает на закреплении безъядерного статуса Украины. Это следует из меморандума по урегулированию конфликта.
«Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины», — говорится в тексте меморандума. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».
Прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча прошла 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган и продолжалась более часа. По итогам заседания стороны обменялись меморандумами с условиями мирного урегулирования. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
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