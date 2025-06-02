Россия настаивает на безъядерном статусе Украины

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Россия настаивает на безъядерном статусе Украины, следует из меморандума
Россия настаивает на безъядерном статусе Украины, следует из меморандума Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия настаивает на закреплении безъядерного статуса Украины. Это следует из меморандума по урегулированию конфликта.

«Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины», — говорится в тексте меморандума. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча прошла 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган и продолжалась более часа. По итогам заседания стороны обменялись меморандумами с условиями мирного урегулирования. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

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Россия настаивает на закреплении безъядерного статуса Украины. Это следует из меморандума по урегулированию конфликта. «Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины», — говорится в тексте меморандума. Документ есть в распоряжении РИА «Новости». Прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча прошла 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган и продолжалась более часа. По итогам заседания стороны обменялись меморандумами с условиями мирного урегулирования. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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