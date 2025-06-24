Путин поручил кабмину заняться трудоустройством инвалидов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать предложения, направленные на повышение эффективности мер по содействию трудоустройству граждан с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия": <...> представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах", — говорится в соответствующем перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля и составлен по итогам встречи президента с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая.
Ранее Путин уже поручал правительству усилить меры поддержки различных социальных групп, в том числе многодетных семей и жителей новых регионов, таких как Запорожская область. В мае президент также инициировал доработку законодательства по включению отпусков по уходу за детьми в страховой стаж, отметив важность равной эффективности социальной поддержки по всей стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.