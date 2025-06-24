24 июня 2025

Путин поручил кабмину заняться трудоустройством инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поручил принять меры по закреплению людей с инвалидностью на рабочих местах
Путин поручил принять меры по закреплению людей с инвалидностью на рабочих местах Фото:

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать предложения, направленные на повышение эффективности мер по содействию трудоустройству граждан с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

"Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия": <...> представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах", — говорится в соответствующем перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля и составлен по итогам встречи президента с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая.

Ранее Путин уже поручал правительству усилить меры поддержки различных социальных групп, в том числе многодетных семей и жителей новых регионов, таких как Запорожская область. В мае президент также инициировал доработку законодательства по включению отпусков по уходу за детьми в страховой стаж, отметив важность равной эффективности социальной поддержки по всей стране.

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать предложения, направленные на повышение эффективности мер по содействию трудоустройству граждан с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.  "Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия": <...> представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах", — говорится в соответствующем перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля и составлен по итогам встречи президента с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая. Ранее Путин уже поручал правительству усилить меры поддержки различных социальных групп, в том числе многодетных семей и жителей новых регионов, таких как Запорожская область. В мае президент также инициировал доработку законодательства по включению отпусков по уходу за детьми в страховой стаж, отметив важность равной эффективности социальной поддержки по всей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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