Путин: РФ не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории

Путин объяснил про гарантии безопасности Украине
новость из сюжетаПоездка Путина в Китай на ШОС и военный парад
Россия никогда не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории, в том числе в Анкоридже, во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС, которая сейчас проходит в Пекине.
