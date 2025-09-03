Путин: РФ не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории

Путин объяснил про гарантии безопасности Украине
Путин объяснил про гарантии безопасности Украине
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Россия никогда не обсуждала гарантии безопасности Украины в обмен на территории, в том числе в Анкоридже, во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС, которая сейчас проходит в Пекине.

