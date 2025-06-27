Путин раскрыл, сколько Россия тратит на оборону

Государство принимает меры для снижения инфляции, заявил Путин
Россия тратит 6,3% своего ВВП на оборону, что составляет 13,5 триллиона рублей. Об этом на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассказал президент РФ Владимир Путин.
«6,3% ВВП России на нужды обороны — это 13,5 триллионов рублей», — слова главы государства передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что эти расходы не малые, и страна понесла издержки в виде инфляции, но активно работает над ее снижением. Президент считает, что страна подходит к вопросам экономики со здравым смыслом.
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