Агутин задолжал налоговой больше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация с Агутиным оказалась не единственной в российском шоу-бизнесе
Ситуация с Агутиным оказалась не единственной в российском шоу-бизнесе Фото:

Музыкант и композитор Леонид Агутин задолжал налоговой. На его ИП числится задолженность на сумму 1,5 миллиона рублей.

«Агутин не выплатил по своему ИП налогов на 1 527 537 рублей», — пишет «Звездач». Ситуация с Агутиным оказалась не единственной в российском шоу-бизнесе. Так, ранее сообщалось о задолженностях у Игоря Николаева и Николая Баскова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкант и композитор Леонид Агутин задолжал налоговой. На его ИП числится задолженность на сумму 1,5 миллиона рублей. «Агутин не выплатил по своему ИП налогов на 1 527 537 рублей», — пишет «Звездач». Ситуация с Агутиным оказалась не единственной в российском шоу-бизнесе. Так, ранее сообщалось о задолженностях у Игоря Николаева и Николая Баскова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...