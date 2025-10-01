Агутин задолжал налоговой больше миллиона рублей

Ситуация с Агутиным оказалась не единственной в российском шоу-бизнесе
Музыкант и композитор Леонид Агутин задолжал налоговой. На его ИП числится задолженность на сумму 1,5 миллиона рублей.
«Агутин не выплатил по своему ИП налогов на 1 527 537 рублей», — пишет «Звездач». Ситуация с Агутиным оказалась не единственной в российском шоу-бизнесе. Так, ранее сообщалось о задолженностях у Игоря Николаева и Николая Баскова.
