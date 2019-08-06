Здесь создают будущее России. Путин ездит проверить дважды за полгода

Путин ездит в «Сириус» ежегодно, а в 2019-м — уже второй раз Фото: Kremlin.Ru

6 августа президент России Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи. О важности говорит факт: глава государства приехал сюда уже второй раз в этом году — проконтролировать масштабный проект, которому дал жизнь.

Образовательный центр «Сириус» был создан в Сочи в декабре 2014 года на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Талантливые дети и преподаватели со всей страны приезжают сюда на смены (нынешняя длится до конца августа): первые — учиться тому, чего не дадут в школах, вторые — повышать уровень квалификации и набирать компетенции. Новый корпус «Школа» (из-за круговой формы учениками и предподавателями неофициально назван «летающая тарелка») сдали в марте, уже залит фундамент корпуса «Спорт» и планируется разметка под строительство корпуса «Искусство». Сегодня здесь занимается 800 учеников, но есть планы добавить еще сотню.

Новый корпус «Сириуса», «Школа», напоминает летающую тарелку Фото: Kremlin.Ru

В новом корпусе и юмор свежий: в ожидании президента сотрудники шутят, что здесь «не бегут за угол покурить по той причине, что углов у школы нет». Название Wi-Fi здесь — восемь знаков числа «Пи» (31415926). На вопрос журналистов, почему не написать пароль символом «Пи» — пусть все, кто хочет подключиться сами вспоминают известные цифры, отвечают просто: «Пробовали, не помнит никто дальше третьего символа». Неловко вышло, все-таки здешние выпускники уже и свои метеоспутники с Байконура запускают.

Первыми президента увидели учащиеся здешних химлабораторий, названных в честь известных российских химиков — Дмитрия Менделеева и Александра Бутлерова. Глава государства пообщался с преподавателем — доцентом МГУ Еленой Карповой. Та заметно робела, и, видимо, поэтому рассказывала главе государства не о химии и ее достижениях, а о технической оснащенности аудитории — интерактивной доске, связанной со стилусом и компьютером и передвижной мойке для колб. Но это президента не захватило — он-то уж лучше любого преподавателя знал: патронируемый им образовательный центр оснащен по последнему слову техники. Попрощался глава государства с доброжелательной улыбкой: «Поздравляю с осуществлением мечты».

Сегодня в «Сириусе» занимается 800 школьников Фото: Kremlin.Ru

Маленькая остановка была запланирована у стены с табличкой, на которой было указано количество выпускников «Сириуса» от одного из федеральных округов (такие висят по всему периметру школы) — по чистой случайности этим округом оказался Уральский, а в нем самый большой количественный результат — у Челябинской области — 996 выпускников (минимальный — у Курганской — 195).

По-настоящему зажегся Владимир Путин в аудитории имени Михаила Ломоносова. Здесь тренеры и игроки разных хоккейных команд дискутировали с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и его замом Романом Ротенбергом.

Приветствуя главу государства, люди в аудитории встали. «Садитесь, пожалуйста», — сказал президент, но тоном совсем не учительским, отеческим скорее.

Третьяк показывает, как нужно любить Родину, даже скрытно Фото: Kremlin.Ru

— Вы не представляете, как мальчишки радостно приезжают на солнце посмотреть и как сейчас вам благодарны, — заговорил Третьяк, оказавшись рядом с президентом, и было понятно, что и сам он, как мальчишка, сейчас радуется этому сочинскому солнцу.

— Что мы не разобрали ничего, — подхватил президент последние слова Третьяка, подразумевая сохранение наследия Олимпиады.

— Вспоминаю Корею, когда мы выиграли Олимпийские игры. Нам запрещали гимн, нам запрещали флаг (эти слова Третьяк произнес будто с особой болью). Как мотивировать? Владимир Владимирович, я специально надел этот пиджачок — каждый, кто раздевался на Олимпиаде, это показывал, — на этих словах Третьяк распахнул полы пиджака.

На внутренней стороне оказалась нашивка в виде триколора, на котором было написано «Россия в моем сердце», хоть и упиралась она в закрытом состоянии скорее в желудок.

— Такие вещи мне знакомы по моей прежней работе, — сказал президент и люди в зале захохотали. Отсмеявшись, подарили Путину хоккейную майку и сделали коллективное фото. Президент пошел дальше и не увидел, как в соседней аудитории имени литературоведа Юрия Лотмана демонстрировали видео знаменитого выступления основателя компании Apple Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета. Продолжением этой «ознакомительной прогулки» стало заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

В Имеретинской долине создают образование будущего Фото: Kremlin.Ru

Глава государства напоминал собравшимся на заседании, что «Сириус» — «не обособленная элитная школа для избранных», и цель существования центра — «добиться того, чтобы каждый ребенок мог найти и реализовать себя».

«Здесь, в Имеретинской долине, на базе нашего олимпийского наследия мы с вами создаем уникальную модель образования, в полном смысле соответствующую высоким требованиям будущего. Весь проект „Сириус“ призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов, в том числе здесь должны рождаться и внедряться на практике передовые тенденции», — описывал глава государства. И будто продолжением этой захватывающей дух картины стали разговоры про Имеретинский лицей, который должен заработать в 2020 году и Научно-технологического университет «Сириус», о создании которого уже мечтают.

Пострадавшие от наводнения иркутчане отдыхают наподалеку Фото: Kremlin.Ru

Президент рассказал и об образовательной новелле: призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам будут получать миллион рублей за «золото», 500 тысяч — за «серебро» и 400 тысяч за «бронзу». И это был первый раз, когда сегодня в «Сириусе» прозвучала тема денег — ее не было ни в брифинге директора Шмелевой, ни в подготовленной образовательным центром 12-страничной справке для СМИ, ни в презентациях, представленных президенту. А может это и было исключительно прерогативой президента — говорить сегодня про деньги. Ведь когда про них заговорил президент отечественной Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков — разговор попсовета для журналистов сразу закрыли.

После заседания глава государства отправился на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. А по пути заехал в оздоровительный комплекс «Дагомыс», где сейчас отдыхают семьи, пострадавшие от стихии в Иркутской области. Ресторан для непринужденной беседы президента с сибиряками подобрали со смыслом — он так и называется «Нечаянная встреча».