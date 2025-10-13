13 октября 2025

Стало известно имя модели на картине «Девушка с жемчужной сережкой»

Telegraph: раскрыта тайна «Девушки с жемчужной сережкой» Вермеера спустя 360 лет
Магдалена была близко знакома с художником и часто позировала для него
Магдалена была близко знакома с художником и часто позировала для него Фото:

Британский историк искусства Эндрю Грэм-Диксон утверждает, что установил личность девушки, изображенной на знаменитой картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об этом сообщает газета The Telegraph. По данным издания, спустя более 360 лет после создания полотна, исследователь пришел к выводу, что моделью стала Магдалена ван Рейвен — дочь влиятельных покровителей художника из Гааги.

 «Я обнаружил свидетельства, что Магдалена была близко знакома с художником и часто позировала для него. Учитывая социальный статус ее семьи и их роль в жизни Вермеера, я уверен, что именно она изображена на картине», — цитирует историка The Telegraph. Грэм-Диксон поясняет, что его вывод основан на анализе архивных документов и переписки Вермеера с семьей ван Рейвен.

Семья Магдалены ван Рейвен, по информации британского издания, принадлежала к богатой религиозной общине ремонстрантов, что делало их заметной фигурой в обществе XVII века. Ученый отмечает, что связь Вермеера с этой семьей ранее подтверждалась в меценатской поддержке художника, а также в приобретении его работ. По версии Грэм-Диксона, загадочный образ девушки, веками остававшийся предметом споров и догадок, теперь получил исторически обоснованное объяснение.

Пока официальные представители музея Маурицхейс в Гааге, где хранится «Девушка с жемчужной сережкой», не прокомментировали новую гипотезу. Историки и искусствоведы обсуждают открытие Грэм-Диксона, отмечая его значимость для изучения наследия Вермеера и истории европейского искусства.

