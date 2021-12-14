Как живет и болеет страна, отрицающая COVID и QR-коды

В Туркмении штрафовали за ношение масок, а причиной пневмоний признавали пыль со дна Арала

14 декабря 2021 в 22:13 Размер текста - 17 +

В Туркмению, где официально нет случаев заражения COVID-19, завезли 7,5 млн доз вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 В самой закрытой стране СНГ — Туркмении — официально нет эпидемии коронавируса. Госпропаганда заявляет о победе властей над инфекцией. Однако граждане обязаны носить маски, необходимость которых чиновники объясняют вредоносной пылью, поднимающейся со дна высохшего Аральского моря. За утечкой информации о заболеваемости следят спецслужбы, аптеки страны атакуют местные жители, а врачи вынуждены врать. Что происходит в стране, болеющей коронавирусом неофициально — в материале URA.RU. По данным ВОЗ, в Туркменистане с 3 января 2020 года до 13 декабря 2021 года было зарегистрировано 0 подтвержденных случаев COVID-19 и 0 летальных исходов. При этом, по состоянию на 28 августа 2021 года, было введено более 7,5 млн доз вакцины (привитых не менее одной дозой — 72,5% населения, полностью — 53,1%). Такие несопоставимые показатели были достигнуты благодаря властям страны, отрицающим распространение вируса в Туркмении. Однако признающим его наличие в мире, рассказал URA.RU редактор новостной и правозащитной организации Turkmen.News Руслан Мятиев: «У нас была своя Италия. У нас полыхало так же, как и там, было то же самое. И в богатых, и в бедных странах — везде одинаково умирают. Все [в Туркменистане] прекрасно знают, что коронавирус есть, но по телевизору говорят, что его нет». Власти Туркмении в 2020 году обвиняли граждан, носивших маски, в паникерстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов подтвердил, в этом регионе болеют точно так же, как и везде в мире. Он подчеркнул, что Туркменистан — не вполне закрытое государство, это не Северная Корея. Есть авиасообщение, есть интенсивное сообщение с Турцией, а, значит, есть источники перемещения вируса. Но верифицируемых источников, которые говорили бы о реальной ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса нет. Достоверные во многом данные публикуются на информационных ресурсах правозащитных организаций, таких как Turkmen.News или «Хроника Туркменистана» (Туркменская инициатива по правам человека). По словам Дубнова, эти издания, редакционная политика которых хоть и формируется беженцами из Туркмении, вполне могут дать объективную картину. Как сообщила 29 ноября пресс-служба ООН в Туркмении, в стране проводилась недельная миссия экспертов ВОЗ. Глава миссии Дорит Ницан подытожила, что необходимо «активизировать усилия по обнаружению COVID-19. Своевременное сообщение о случаях является обязательным, так как это позволяет задействовать дополнительные средства реагирования». Пыль со дна моря По словам собеседников URA.RU, поначалу власти Туркменистана предпринимали полезные для обеспечения безопасности населения меры. Так, уже в конце января 2020 года начали закрываться границы с другими странами. До июля 2020 года жители Туркмении сами проявляли инициативу в ношении масок. Все смотрели российское, турецкое телевидение, видели, что происходило, объяснил представитель туркменской оппозиции, журналист Рустем Сафронов. Но власти по-прежнему не признавали факт присутствия инфекции в стране. Они даже штрафовали тех, кто был в маске. Якобы они вызывали панику в обществе. Позднее в Туркменистан приехала делегация ВОЗ. Не сразу, но в стране начали заставлять всех надевать маски, а позже — штрафовать уже тех, кто не в них. В этих условиях введения QR-кодов в стране не предусматривается — коронавирус в пределах государства официально не циркулирует. Жители стран Средней Азии подверглись эпидемии коронавируса, но заболеваемость скрывают только в Туркмении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на отрицание COVID-19 в стране, власти Туркменистана время от времени ужесточают или ослабляют карантинные меры. В момент пиков заболеваемости ковидом аптеки переполняются. Закупаются лекарства, в том числе вакцины от коронавируса. По некоторым данным, сейчас волна заболеваемости в Туркмении идет на спад. Что происходит на самом деле за пределами страны достоверно никто не знает. Как убеждены в организации Turkmen.News, от коронавируса среди многих умерли в том числе советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев, завкафедрой акушерства и гинекологии Туркменского государственного медуниверситета Рано Хасанова и советник по религиозным вопросам посольства Турции Кемаль Учкун. Вдова последнего позднее подала жалобу на турецких чиновников, не эвакуировавших дипломата на родину. Чтобы как-либо объяснить уровень заболеваемости и смертности, заметил Мятиев, власти «придумали мифическую пыль со дна бывшего Аральского моря» (сейчас на части акватории — пустыня — прим. URA.RU). «И до сих пор, если посмотреть государственное телевидение, в конце там после прогноза погоды говорят: „В связи с увеличением частичек вредной пыли, просим вас носить лицевые маски“. Но те страны, где это море находится, Казахстан и Узбекистан, об этом почему-то не говорят. У них коронавирус, как и во всем мире», — посетовал Сафронов. Невыездные врачи Особое негодование из-за ситуации — у врачей Туркмении. Не признавая коронавирус на территории страны, не давая долго указаний, как нужно действовать в новых условиях, власти осложнили работу медиков. «У нас такое государство, что оно не приветствует обмен опытом. Врачи не могут поехать по своей инициативе, например, куда-то на международный симпозиум, — констатировал Мятиев. — Их заставляют увольняться перед поездкой. А потом, когда они вернутся, может, их возьмут обратно. Это реальные случаи». Российские врачи, анализируя присланные им из Туркмении снимки, легко диагностируют коронавирусную пневмонию. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мятиев добавил, что такая ситуация с врачами из-за страха властей, что медики, особенно инфекционисты, те, кто реально знают ситуацию о ВИЧ-инфекции, туберкулезе в стране, могут раскрыть где-то эту информацию. Мятиев допустил: «У нас президент — медик по образованию (президент Гурбангулы Бердымухамедов окончил стоматологический факультет, является доктором медицинских наук — прим. URA.RU). Видимо, ему совестно что ли, что вдруг в такой стране, где у нас „эпоха могущества и счастья“ (нынешний исторический период в Туркмении — прим. URA.RU), люди умирают от какого-то вируса. При этом я показывал российским врачам снимки легких тех людей, что перенесли коронавирус, и по ним независимые медики определяют воспаление легких, вписывающееся в клиническую картину COVID-19». Как пояснили собеседники агентства, чиновники, которые рангом пониже и работают «в поле», и врачи прекрасно видят всю картину с коронавирусом в стране. Но пойти и доложить об этом главе государства — это подписать себе приговор. Если донести такую информацию до президента, значит, признать, что кто-то вовремя не принял правильные решения. Значит, кто-то должен понести ответственность. Разглашение ковидной гостайны Распространение COVID-19 в Туркменистане — чувствительная тема для властей. Поддерживая легенду, руководство страны готово привлекать к ответственности тех, кто распространяет неудобную для них информацию. Мятиев поделился историей, в которой пострадал его источник, проживающий в Туркмении. В 2020 году в страну приехала делегация ВОЗ, ее члены остановились в одном из отелей Ашхабада. Некая девушка, отдыхая с подругами в бассейне в этом отеле, увидела делегатов, узнала их, сфотографировала и выложила кадр себе в закрытый аккаунт в соцсети Instagram. Знакомый Мятиева был у нее в друзьях, он отправил фото в Turkmen.News, где его опубликовали. Девушку забрали спецслужбы, восстановили на ее телефоне все удаленные за последний год файлы, но не нашли никакой связи с редактором новостной организации. Но эту связь нашли с информатором Turkmen.News, который комментировал это фото ранее. Позднее редактор узнал, что его знакомому дали четыре года тюрьмы за связь с ним: «Они, видимо, нашли больше, чем просто фото. Он работал со мной». Кроме того, некоторые СМИ Туркменистана ранее рассказывали об увольнении ряда чиновников: глав миграционной и таможенной служб, а также главного санврача. Это произошло на фоне проблем с вакцинацией от коронавируса. По словам собеседников агентства, в Туркмении две самые тяжелые волны заболеваемости были в июле—августе 2020 года и августе—сентябре 2021 года. «И во время последней якобы пришла испорченная партия вакцин: в средствах массовой информации сообщали, что ее то ли неправильно хранили, то ли вовремя не растаможили. В итоге люди получали днем вакцину, а ночью умирали», — резюмирует Мятиев. 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В самой закрытой стране СНГ — Туркмении — официально нет эпидемии коронавируса. Госпропаганда заявляет о победе властей над инфекцией. Однако граждане обязаны носить маски, необходимость которых чиновники объясняют вредоносной пылью, поднимающейся со дна высохшего Аральского моря. За утечкой информации о заболеваемости следят спецслужбы, аптеки страны атакуют местные жители, а врачи вынуждены врать. Что происходит в стране, болеющей коронавирусом неофициально — в материале URA.RU. По данным ВОЗ, в Туркменистане с 3 января 2020 года до 13 декабря 2021 года было зарегистрировано 0 подтвержденных случаев COVID-19 и 0 летальных исходов. При этом, по состоянию на 28 августа 2021 года, было введено более 7,5 млн доз вакцины (привитых не менее одной дозой — 72,5% населения, полностью — 53,1%). Такие несопоставимые показатели были достигнуты благодаря властям страны, отрицающим распространение вируса в Туркмении. Однако признающим его наличие в мире, рассказал URA.RU редактор новостной и правозащитной организации Turkmen.News Руслан Мятиев: «У нас была своя Италия. У нас полыхало так же, как и там, было то же самое. И в богатых, и в бедных странах — везде одинаково умирают. Все [в Туркменистане] прекрасно знают, что коронавирус есть, но по телевизору говорят, что его нет». Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов подтвердил, в этом регионе болеют точно так же, как и везде в мире. Он подчеркнул, что Туркменистан — не вполне закрытое государство, это не Северная Корея. Есть авиасообщение, есть интенсивное сообщение с Турцией, а, значит, есть источники перемещения вируса. Но верифицируемых источников, которые говорили бы о реальной ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса нет. Достоверные во многом данные публикуются на информационных ресурсах правозащитных организаций, таких как Turkmen.News или «Хроника Туркменистана» (Туркменская инициатива по правам человека). По словам Дубнова, эти издания, редакционная политика которых хоть и формируется беженцами из Туркмении, вполне могут дать объективную картину. Как сообщила 29 ноября пресс-служба ООН в Туркмении, в стране проводилась недельная миссия экспертов ВОЗ. Глава миссии Дорит Ницан подытожила, что необходимо «активизировать усилия по обнаружению COVID-19. Своевременное сообщение о случаях является обязательным, так как это позволяет задействовать дополнительные средства реагирования». Пыль со дна моря По словам собеседников URA.RU, поначалу власти Туркменистана предпринимали полезные для обеспечения безопасности населения меры. Так, уже в конце января 2020 года начали закрываться границы с другими странами. До июля 2020 года жители Туркмении сами проявляли инициативу в ношении масок. Все смотрели российское, турецкое телевидение, видели, что происходило, объяснил представитель туркменской оппозиции, журналист Рустем Сафронов. Но власти по-прежнему не признавали факт присутствия инфекции в стране. Они даже штрафовали тех, кто был в маске. Якобы они вызывали панику в обществе. Позднее в Туркменистан приехала делегация ВОЗ. Не сразу, но в стране начали заставлять всех надевать маски, а позже — штрафовать уже тех, кто не в них. В этих условиях введения QR-кодов в стране не предусматривается — коронавирус в пределах государства официально не циркулирует. Несмотря на отрицание COVID-19 в стране, власти Туркменистана время от времени ужесточают или ослабляют карантинные меры. В момент пиков заболеваемости ковидом аптеки переполняются. Закупаются лекарства, в том числе вакцины от коронавируса. По некоторым данным, сейчас волна заболеваемости в Туркмении идет на спад. Что происходит на самом деле за пределами страны достоверно никто не знает. Как убеждены в организации Turkmen.News, от коронавируса среди многих умерли в том числе советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев, завкафедрой акушерства и гинекологии Туркменского государственного медуниверситета Рано Хасанова и советник по религиозным вопросам посольства Турции Кемаль Учкун. Вдова последнего позднее подала жалобу на турецких чиновников, не эвакуировавших дипломата на родину. Чтобы как-либо объяснить уровень заболеваемости и смертности, заметил Мятиев, власти «придумали мифическую пыль со дна бывшего Аральского моря» (сейчас на части акватории — пустыня — прим. URA.RU). «И до сих пор, если посмотреть государственное телевидение, в конце там после прогноза погоды говорят: „В связи с увеличением частичек вредной пыли, просим вас носить лицевые маски“. Но те страны, где это море находится, Казахстан и Узбекистан, об этом почему-то не говорят. У них коронавирус, как и во всем мире», — посетовал Сафронов. Невыездные врачи Особое негодование из-за ситуации — у врачей Туркмении. Не признавая коронавирус на территории страны, не давая долго указаний, как нужно действовать в новых условиях, власти осложнили работу медиков. «У нас такое государство, что оно не приветствует обмен опытом. Врачи не могут поехать по своей инициативе, например, куда-то на международный симпозиум, — констатировал Мятиев. — Их заставляют увольняться перед поездкой. А потом, когда они вернутся, может, их возьмут обратно. Это реальные случаи». Мятиев добавил, что такая ситуация с врачами из-за страха властей, что медики, особенно инфекционисты, те, кто реально знают ситуацию о ВИЧ-инфекции, туберкулезе в стране, могут раскрыть где-то эту информацию. Мятиев допустил: «У нас президент — медик по образованию (президент Гурбангулы Бердымухамедов окончил стоматологический факультет, является доктором медицинских наук — прим. URA.RU). Видимо, ему совестно что ли, что вдруг в такой стране, где у нас „эпоха могущества и счастья“ (нынешний исторический период в Туркмении — прим. URA.RU), люди умирают от какого-то вируса. При этом я показывал российским врачам снимки легких тех людей, что перенесли коронавирус, и по ним независимые медики определяют воспаление легких, вписывающееся в клиническую картину COVID-19». Как пояснили собеседники агентства, чиновники, которые рангом пониже и работают «в поле», и врачи прекрасно видят всю картину с коронавирусом в стране. Но пойти и доложить об этом главе государства — это подписать себе приговор. Если донести такую информацию до президента, значит, признать, что кто-то вовремя не принял правильные решения. Значит, кто-то должен понести ответственность. Разглашение ковидной гостайны Распространение COVID-19 в Туркменистане — чувствительная тема для властей. Поддерживая легенду, руководство страны готово привлекать к ответственности тех, кто распространяет неудобную для них информацию. Мятиев поделился историей, в которой пострадал его источник, проживающий в Туркмении. В 2020 году в страну приехала делегация ВОЗ, ее члены остановились в одном из отелей Ашхабада. Некая девушка, отдыхая с подругами в бассейне в этом отеле, увидела делегатов, узнала их, сфотографировала и выложила кадр себе в закрытый аккаунт в соцсети Instagram. Знакомый Мятиева был у нее в друзьях, он отправил фото в Turkmen.News, где его опубликовали. Девушку забрали спецслужбы, восстановили на ее телефоне все удаленные за последний год файлы, но не нашли никакой связи с редактором новостной организации. Но эту связь нашли с информатором Turkmen.News, который комментировал это фото ранее. Позднее редактор узнал, что его знакомому дали четыре года тюрьмы за связь с ним: «Они, видимо, нашли больше, чем просто фото. Он работал со мной». Кроме того, некоторые СМИ Туркменистана ранее рассказывали об увольнении ряда чиновников: глав миграционной и таможенной служб, а также главного санврача. Это произошло на фоне проблем с вакцинацией от коронавируса. По словам собеседников агентства, в Туркмении две самые тяжелые волны заболеваемости были в июле—августе 2020 года и августе—сентябре 2021 года. «И во время последней якобы пришла испорченная партия вакцин: в средствах массовой информации сообщали, что ее то ли неправильно хранили, то ли вовремя не растаможили. В итоге люди получали днем вакцину, а ночью умирали», — резюмирует Мятиев.