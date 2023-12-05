Путин на примере из Киева объяснил важность «Движения первых»

Работать с молодежью пытаются власти всех стран. В чем отличие России

06 декабря 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Путин встретился с набсоветом «Движения первых» в Пятигорске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин поучаствовал в заседании набсовета «Движения первых», где утверждалась программа воспитания. В прошлый раз, когда глава государства общался с активистами организации, он предложил переименовать ее в пионерию. Это вызвало информационную шумиху среди родителей, многие из которых и без того настороженно относились к новому движению. Во вторник Путин обсуждал работу «ДП» с разных ракурсов, отметив, что в ней участвует уже более 4 млн детей. Опрошенные агентством эксперты объяснили, как россияне могут избежать страха возрождения неприятных советских практик. Путин предлагал назвать «ДП» пионерией, однако название менять не стали Фото: Kremlin.ru Общероссийское «Движение первых» создано отдельным федеральным законом, а наблюдательный совет организации возглавляет сам Путин. Весной — после того как на учредительном съезде дети сами выбрали название своей организации — президент на совещании с членами правительства предложил все же дать «ДП» название пионерии. «По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, скажем, в отличие от комсомола, <…> какой-то идеологической окраски», — сказал тогда президент. Но название менять не стали, хотя желание власти восстановить именно советскую практику обсуждали в интернете часто. 5 декабря Путин дал основания для новых разговоров. «Сегодня само движение объединяет уже более четырех миллионов человек, — отметил президент. — Только что ребята показывали основные проекты движения. Порадовало возрождение на современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: и военная тематика, это „Зарница“, юннатское движение, это тоже все очень востребовано. И все эти хорошие старые традиции, безусловно, помогают уже ребятам и в наше время, молодым людям 21-го века. Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна. Чтобы созидать, развиваться, нужно, безусловно, брать все самое лучшее, что у нас было, и двигаться, безусловно, вперед». Президент перечислил особо запомнившееся ему: участие в волонтерских проектах, поддержание контакта с военнослужащими, обучение первой медицинской помощи. И публично озвучил, почему считает важным системное просвещение: «Нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве. Когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми. Просто целенаправленно корежили сознание населения — и маленького, и взрослого, и молодых людей». Путин продемонстрировал, что не собирается делать «Движение первых» клоном советской пионерии Фото: Денис Моргунов © URA.RU При этом Владимир Путин продемонстрировал, что не собирается делать «Движение первых» клоном советского проекта. Он назвал важными возможности по поиску себя, которые движение предлагает молодым россиянам. «Мы сейчас уделяем все больше внимания той важнейшей роли в воспитании, которую играют и семья, и школа, да и в целом система образования. При этом проекты, направления, в которых ребята участвуют в свободное от учебы время, тоже должны помогать им обретать надежные жизненные ориентиры», — пояснил президент. Он ставит задачу, чтобы россияне «с самого детства чувствовали себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой. С теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой. И, конечно, с современным, широким пространством для самореализации». Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал URA.RU, что по всему миру государства ищут коммуникационный подход к молодежи. «Правительство часто вступает в антагонистические отношения как с детьми, так и с молодежью. Но именно „Движение первых“ во многом является показателем эффективности молодежной политики в нашей стране», — считает он. Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко это подтверждает: «Идеи заимствуются не только из советского времени, но и из многочисленных тренинговых площадок». «Движение первых» делает ставку на современные методики, которые не должны пугать россиян Фото: Размик Закарян © URA.RU Член комитета по молодежной политике Госдумы Юлия Саранова утверждает, что «Движение первых» делает ставку на современные методики, «которые не должны пугать»: «К педагогам, наставникам идут только самые качественные наши педагогические разработки, которые проходят настоящие научные исследования». При этом зампредседателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты России Елена Родионова не считает правильным критически относиться к опыту пионерии: «Мне повезло — мое поколение успело впитать плюсы XX-го и все плюсы XXI-го веков. Брать традиции прошлого — правильное решение „Движения первых“, стараясь создать первички, в каждой школе, муниципалитете, то, чего давно не хватало. Это привносит столько нового, чего никогда в пионерской организации не было». На своем примере она объяснила, что тотальной записи в движение нет: «У меня два маленьких ребенка, и понимаю то, что делает сейчас РДДМ — это дополнительные возможности для моих детей. Но сын у меня занимается КУДО, а РДДМ КУДО не развивает. Дочь рисует, а РДДМ спокойно относится к изобразительным искусствам. Это не значит, что мы должны бросить все, что связано с талантами детей, и реализовывать проект РДДМ. Есть индивидуальные треки и будут». Омельченко утверждает, что в России существует культура родительских школьных чатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко пояснила, что инициативы, организованные государством, могут восприниматься по-разному: «Кто-то из взрослых и школьников найдет в этом определенный социальный лифт. Для кого-то это может быть вариант безопасного взросления, становления». Она не ждет идеологического зомбирования детей, напоминая, что сейчас существует культура родительских школьных чатов: «У родителей есть обсуждение власти, они не бессловесные существа, как, может быть, было в советское время. Сейчас они участвуют в регулировании этих процессов». Говоря о самом Движении, директор Центра молодежных исследований, пояснила, что сейчас идет упрощение представлений о пионере в советское время: «Я это пережила частично внутри этих движений. Не все под одну дудку плясали. Не все на 100% разделяли какую-то повестку идеологическую». Она также провела аналогию с выездом «на картошку», что, с одной стороны, было «принуждением», а с другой стороны, местом, где «формировались симпатии, любовь, обсуждались кинофильмы». «Какие-то вещи делали, придавали им смысл, в том числе и сбору картошки. Хотя знали прекрасно, что большая часть этой картошки потом гнила на складах. Были у нас посиделки и на кухнях, в курилках, — отметила Омельченко. — Жизнь полностью заставить выстроить и пустить в одном направлении нельзя. Тогда нельзя было, а сейчас это тем более невозможно». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин поучаствовал в заседании набсовета «Движения первых», где утверждалась программа воспитания. В прошлый раз, когда глава государства общался с активистами организации, он предложил переименовать ее в пионерию. Это вызвало информационную шумиху среди родителей, многие из которых и без того настороженно относились к новому движению. Во вторник Путин обсуждал работу «ДП» с разных ракурсов, отметив, что в ней участвует уже более 4 млн детей. Опрошенные агентством эксперты объяснили, как россияне могут избежать страха возрождения неприятных советских практик. Общероссийское «Движение первых» создано отдельным федеральным законом, а наблюдательный совет организации возглавляет сам Путин. Весной — после того как на учредительном съезде дети сами выбрали название своей организации — президент на совещании с членами правительства предложил все же дать «ДП» название пионерии. «По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, скажем, в отличие от комсомола, <…> какой-то идеологической окраски», — сказал тогда президент. Но название менять не стали, хотя желание власти восстановить именно советскую практику обсуждали в интернете часто. 5 декабря Путин дал основания для новых разговоров. «Сегодня само движение объединяет уже более четырех миллионов человек, — отметил президент. — Только что ребята показывали основные проекты движения. Порадовало возрождение на современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны: и военная тематика, это „Зарница“, юннатское движение, это тоже все очень востребовано. И все эти хорошие старые традиции, безусловно, помогают уже ребятам и в наше время, молодым людям 21-го века. Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна. Чтобы созидать, развиваться, нужно, безусловно, брать все самое лучшее, что у нас было, и двигаться, безусловно, вперед». Президент перечислил особо запомнившееся ему: участие в волонтерских проектах, поддержание контакта с военнослужащими, обучение первой медицинской помощи. И публично озвучил, почему считает важным системное просвещение: «Нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве. Когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми. Просто целенаправленно корежили сознание населения — и маленького, и взрослого, и молодых людей». При этом Владимир Путин продемонстрировал, что не собирается делать «Движение первых» клоном советского проекта. Он назвал важными возможности по поиску себя, которые движение предлагает молодым россиянам. «Мы сейчас уделяем все больше внимания той важнейшей роли в воспитании, которую играют и семья, и школа, да и в целом система образования. При этом проекты, направления, в которых ребята участвуют в свободное от учебы время, тоже должны помогать им обретать надежные жизненные ориентиры», — пояснил президент. Он ставит задачу, чтобы россияне «с самого детства чувствовали себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой. С теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой. И, конечно, с современным, широким пространством для самореализации». Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал URA.RU, что по всему миру государства ищут коммуникационный подход к молодежи. «Правительство часто вступает в антагонистические отношения как с детьми, так и с молодежью. Но именно „Движение первых“ во многом является показателем эффективности молодежной политики в нашей стране», — считает он. Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко это подтверждает: «Идеи заимствуются не только из советского времени, но и из многочисленных тренинговых площадок». Член комитета по молодежной политике Госдумы Юлия Саранова утверждает, что «Движение первых» делает ставку на современные методики, «которые не должны пугать»: «К педагогам, наставникам идут только самые качественные наши педагогические разработки, которые проходят настоящие научные исследования». При этом зампредседателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты России Елена Родионова не считает правильным критически относиться к опыту пионерии: «Мне повезло — мое поколение успело впитать плюсы XX-го и все плюсы XXI-го веков. Брать традиции прошлого — правильное решение „Движения первых“, стараясь создать первички, в каждой школе, муниципалитете, то, чего давно не хватало. Это привносит столько нового, чего никогда в пионерской организации не было». На своем примере она объяснила, что тотальной записи в движение нет: «У меня два маленьких ребенка, и понимаю то, что делает сейчас РДДМ — это дополнительные возможности для моих детей. Но сын у меня занимается КУДО, а РДДМ КУДО не развивает. Дочь рисует, а РДДМ спокойно относится к изобразительным искусствам. Это не значит, что мы должны бросить все, что связано с талантами детей, и реализовывать проект РДДМ. Есть индивидуальные треки и будут». Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко пояснила, что инициативы, организованные государством, могут восприниматься по-разному: «Кто-то из взрослых и школьников найдет в этом определенный социальный лифт. Для кого-то это может быть вариант безопасного взросления, становления». Она не ждет идеологического зомбирования детей, напоминая, что сейчас существует культура родительских школьных чатов: «У родителей есть обсуждение власти, они не бессловесные существа, как, может быть, было в советское время. Сейчас они участвуют в регулировании этих процессов». Говоря о самом Движении, директор Центра молодежных исследований, пояснила, что сейчас идет упрощение представлений о пионере в советское время: «Я это пережила частично внутри этих движений. Не все под одну дудку плясали. Не все на 100% разделяли какую-то повестку идеологическую». Она также провела аналогию с выездом «на картошку», что, с одной стороны, было «принуждением», а с другой стороны, местом, где «формировались симпатии, любовь, обсуждались кинофильмы». «Какие-то вещи делали, придавали им смысл, в том числе и сбору картошки. Хотя знали прекрасно, что большая часть этой картошки потом гнила на складах. Были у нас посиделки и на кухнях, в курилках, — отметила Омельченко. — Жизнь полностью заставить выстроить и пустить в одном направлении нельзя. Тогда нельзя было, а сейчас это тем более невозможно».