Ветеран СВО нашел в Пермском крае свою любовь и новую работу

После тяжелого ранения при штурме бывший силовик начал новую жизнь

20 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Виталий Оладенко окончил техникум промышленных технологий и управления в Чайковском Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ветеран спецоперации из ЛНР Виталий Оладенко нашел в Пермском крае свою любовь и новую работу. Адаптироваться к мирной жизни после участия в боевых действиях бойцу помог филиал фонда «Защитники Отечества». О том, как бывший сотрудник правоохранительных органов оказался на передовой и чему посвятил себя после СВО — в материале URA.RU. Виталию Оладенко 46 лет. 15 из них уроженец города Лисичанск посвятил службе в правоохранительных органах: начинал в Украине, а закончил в ЛНР. В 2016 году Оладенко подписал контракт с Минобороны и был направлен в одну из воинских частей (мотострелковые войска) в Краснодарском крае. О начале спецоперации Виталий узнал в военном госпиталей, где поправлял свое здоровье, и уже в марте 2022 года оказался на передовой. Подразделение, где нес службу Оладенко, постоянно перемещалось. Виталий Оладенко нес службу в одной из воинских частей Краснодарского края Фото предоставлено героем публикации «Задачи ставились разные: зачистки от живой силы противника, вывод мирного населения и т. д. Особенно запомнилось одна из них, поскольку выпала на 1 апреля, но, если честно, тогда было не до смеха», — признается Виталий. В тот день подразделение Оладенко оказалось в Гуляйпольском районе. Необходимо было прорвать хорошо укрепленную линию обороны противника, однако сделать это оказалось не так просто. «Передвигались мы на БТРах, по пути уничтожая вражеские окопы, заграждения. Но на одном из них натолкнулись на серьезное сопротивление. Стали отходить, чтобы перегруппироваться, и в этот момент начался обстрел по нам из тяжелого вооружения: минометов, самоходными артустановок, РПГ и так далее. Мы даже спешиться не успели. Больше половины бойцов из нашего подразделения в той атаке получили ранения, в том числе, и я. Были и погибшие», — вспоминает Оладенко. После увольнения в запас Оладенко поддерживает связь с сослуживцами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Виталий получил осколочные ранения и был контужен. Во время восстановления в госпитале участник СВО познакомился по переписке со своей будущей женой Надеждой и решил переехать в город Чайковский в Пермском крае. «Здесь у меня мать, родная сестра. Здесь я женился, недавно у нас родилась двойня», — рассказывает Виталий. Освоиться в мирной жизни бойцу помог филиал фонда «Защитники Отечества», куда обратился боец. Координатор отделения фонда в Чайковском Анна Скрябина посоветовала Виталию пройти обучение, чтобы освоить новую профессию и находилась с ним в постоянном контакте. Все возникающие вопросы ветерану СВО помогали решить в отделении фонда «Защитники Отечества» в Чайковском Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Я обратился в координатору фонда Анне Владимировне. Она подсказала, что для участников СВО действует такая программа как «Демография». По этой программе можно пройти бесплатное обучение. Я выбрал Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получил специальность «Оператор станков с программным управлением». Сейчас работаю на заводе «Ижнефтепласт», — рассказал Виталий. Вместе с женой Надеждой Виталий воспитывают троих детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Ситуации и проблемы, с которыми участники СВО обращаются в фонд, бывают разные — поясняет координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ в Пермском крае Наталья Федотова. — Сложности, к примеру, могут возникнуть с получением статуса ветерана боевых действий, денежных выплат, связанных с участием в СВО, назначение мер соцподдержки. Как правило, все вопросы решаемы». Фонд бесплатно оказывает юридическую, психологическую помощь, содействует в оказании медицинской помощи, бытовых и других вопросах. Сейчас в филиале фонда работает 46 социальных координаторов. За время работы фонда (14 месяцев) удалось решить вопросы свыше 11 тысяч человек: военнослужащих и членов их семей. Обратиться в фонд можно как через соцсети, так и придя непосредственно в филиал по адресу: Пермь, ул Окулова, 75, корпус 1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран спецоперации из ЛНР Виталий Оладенко нашел в Пермском крае свою любовь и новую работу. Адаптироваться к мирной жизни после участия в боевых действиях бойцу помог филиал фонда «Защитники Отечества». О том, как бывший сотрудник правоохранительных органов оказался на передовой и чему посвятил себя после СВО — в материале URA.RU. Виталию Оладенко 46 лет. 15 из них уроженец города Лисичанск посвятил службе в правоохранительных органах: начинал в Украине, а закончил в ЛНР. В 2016 году Оладенко подписал контракт с Минобороны и был направлен в одну из воинских частей (мотострелковые войска) в Краснодарском крае. О начале спецоперации Виталий узнал в военном госпиталей, где поправлял свое здоровье, и уже в марте 2022 года оказался на передовой. Подразделение, где нес службу Оладенко, постоянно перемещалось. «Задачи ставились разные: зачистки от живой силы противника, вывод мирного населения и т. д. Особенно запомнилось одна из них, поскольку выпала на 1 апреля, но, если честно, тогда было не до смеха», — признается Виталий. В тот день подразделение Оладенко оказалось в Гуляйпольском районе. Необходимо было прорвать хорошо укрепленную линию обороны противника, однако сделать это оказалось не так просто. «Передвигались мы на БТРах, по пути уничтожая вражеские окопы, заграждения. Но на одном из них натолкнулись на серьезное сопротивление. Стали отходить, чтобы перегруппироваться, и в этот момент начался обстрел по нам из тяжелого вооружения: минометов, самоходными артустановок, РПГ и так далее. Мы даже спешиться не успели. Больше половины бойцов из нашего подразделения в той атаке получили ранения, в том числе, и я. Были и погибшие», — вспоминает Оладенко. Виталий получил осколочные ранения и был контужен. Во время восстановления в госпитале участник СВО познакомился по переписке со своей будущей женой Надеждой и решил переехать в город Чайковский в Пермском крае. «Здесь у меня мать, родная сестра. Здесь я женился, недавно у нас родилась двойня», — рассказывает Виталий. Освоиться в мирной жизни бойцу помог филиал фонда «Защитники Отечества», куда обратился боец. Координатор отделения фонда в Чайковском Анна Скрябина посоветовала Виталию пройти обучение, чтобы освоить новую профессию и находилась с ним в постоянном контакте. «Я обратился в координатору фонда Анне Владимировне. Она подсказала, что для участников СВО действует такая программа как «Демография». По этой программе можно пройти бесплатное обучение. Я выбрал Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получил специальность «Оператор станков с программным управлением». Сейчас работаю на заводе «Ижнефтепласт», — рассказал Виталий. «Ситуации и проблемы, с которыми участники СВО обращаются в фонд, бывают разные — поясняет координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ в Пермском крае Наталья Федотова. — Сложности, к примеру, могут возникнуть с получением статуса ветерана боевых действий, денежных выплат, связанных с участием в СВО, назначение мер соцподдержки. Как правило, все вопросы решаемы». Фонд бесплатно оказывает юридическую, психологическую помощь, содействует в оказании медицинской помощи, бытовых и других вопросах. Сейчас в филиале фонда работает 46 социальных координаторов. За время работы фонда (14 месяцев) удалось решить вопросы свыше 11 тысяч человек: военнослужащих и членов их семей. Обратиться в фонд можно как через соцсети, так и придя непосредственно в филиал по адресу: Пермь, ул Окулова, 75, корпус 1.