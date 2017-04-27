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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:39  26 апреля 2017 1

Голые ягодицы на фоне достопримечательностей: соцсети взорвал новый тренд. ФОТО

Голопопые туристы заполонили InstagramФОТО: Instagram/cheekyexploits

В Instagram набирает популярность новый тренд. Туристы фотографируются с оголенными ягодицами на фоне природы и местных достопримечательностей.

Свои фото люди публикуют в аккаунте @cheekyexploits, где уже накопилась целая подборка забавных кадров. К настоящему моменту на страничку подписались уже более 60 тысяч человек. Фотографии публикуются с хештегом #cheekyexploits.

В описании профиля отмечается, что авторы снимков «делают мир счастливее с помощью ягодиц», пишет информагентство Nation News.

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ФОТО: Instagram/cheekyexploits

Марина Мотылева
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