22:39 26 апреля 2017 1

Голопопые туристы заполонили Instagram ФОТО: Instagram/cheekyexploits

В Instagram набирает популярность новый тренд. Туристы фотографируются с оголенными ягодицами на фоне природы и местных достопримечательностей.

Свои фото люди публикуют в аккаунте @cheekyexploits, где уже накопилась целая подборка забавных кадров. К настоящему моменту на страничку подписались уже более 60 тысяч человек. Фотографии публикуются с хештегом #cheekyexploits.

В описании профиля отмечается, что авторы снимков «делают мир счастливее с помощью ягодиц», пишет информагентство Nation News.