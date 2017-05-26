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26 мая 2017
20:14  26 мая 2017 1

Боевики в Египте расстреляли христиан, которые ехали в монастырь. ВИДЕО

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Автобус расстреляли с разных сторонФото: depositphotos.com © URA.RU

Неизвестные вооруженные люди напали на автобус с христианскими паломниками, которые направлялись в монастырь Святого Самуила в Египте. Убиты минимум 26 человек, еще более двух десятклв ранены.

Около 10 боевиков подъехали к автобусу на двух машинах, одежда нападавших напоминала форму военнослужащих, сообщает телеканал 360.

В египетском парламенте высказали мнение, что нападение на христиан-коптов было спланированной акцией, так как их маршруты передвижения хорошо известны, поэтому злоумышленники хорошо знали место, где проедет автобус. Такое предположение озвучил депутат Магди Маляк, пишет агентство Nation News.

Лев Истомин
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