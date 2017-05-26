20:14 26 мая 2017 1

Автобус расстреляли с разных сторон Фото: depositphotos.com © URA.RU

Неизвестные вооруженные люди напали на автобус с христианскими паломниками, которые направлялись в монастырь Святого Самуила в Египте. Убиты минимум 26 человек, еще более двух десятклв ранены.

Около 10 боевиков подъехали к автобусу на двух машинах, одежда нападавших напоминала форму военнослужащих, сообщает телеканал 360.

В египетском парламенте высказали мнение, что нападение на христиан-коптов было спланированной акцией, так как их маршруты передвижения хорошо известны, поэтому злоумышленники хорошо знали место, где проедет автобус. Такое предположение озвучил депутат Магди Маляк, пишет агентство Nation News.