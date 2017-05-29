{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
06:09  29 мая 2017 0

Главной темой российско-египетских переговоров в понедельник станет экономика и борьба с терроризмом

Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретятся с главами военного и внешнеполитического ведомств ЕгиптаФото: government.ru

На запланированных на понедельник, 29 мая, переговорах России и Египта будут обсуждаться пути двустороннего сотрудничества между государствами. Главы военных и внешнеполитических ведомств проведут в Каире встречу в формате «2+2».

«У нас много сфер сотрудничества, которые мы будем обсуждать: будут затронуты вопросы экономического сотрудничества, над которыми должны работать наши страны, чтобы определить формат обязательств в экономических отношениях, товарообмене. Также обсудим последние события в регионе, ситуацию в Ливии, Сирии, Йемене, Ираке, проблему борьбы с терроризмом и усилия по ликвидации этого явления», — приводит «RT на русском» слова министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.

Глава египетского МИДа также добавил, что ждет от российской стороны решений по возобновлению авиационного сообщения. По словам Шукри, с египетской стороны созданы благоприятные условия, чтобы Россия разрешила авиаперевозки.

Кроме переговоров со своими египетскими коллегами, Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретятся с президентом Египта.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров