Возвращение турок в Россию пойдет на пользу обеим странам

17:49 31 мая 2017 0

Турция постепенно возвращается в круг друзей России Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сегодня Владимир Путин снял ограничение на найм в России граждан Турции. Экономисты говорят, что это пойдет на пользу обеим странам. Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов объясняет, что турки были заняты в строительстве и платили налоги, передает «Экономика сегодня».

«Турки в основном это квалифицированные рабочие. Отмена ограничений пойдет на пользу обеим странам, скажется на качестве выполняемых работ. Кроме того, турецкие работники находились в „белой“ зоне, трудились официально оформленными, а значит, их можно было контролировать, и при этом никаких нареканий к ним со стороны фискальных органов прежде не было», — отметил Алисенов.

Александр Щербаков, заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, согласен с Алисеновым и добавляет, что турки отличаются от выходцев из Средней Азии и массового наплыва рабочих не ожидается.

«Их занятость носила точечный характер. Объекты были крупными, но все-таки единичными, и массового наплыва турецких рабочих в Россию не наблюдалось», — пояснил Щербаков.