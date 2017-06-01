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01 июня 2017
31 мая 2017
02:49  01 июня 2017 0

Социологи выяснили уровень доверия россиян к Рамзану Кадырову

Международный инвестиционный форум
Рамзан Кадыров вызывает доверие у половины жителей РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство россиян положительно или нейтрально оценивают деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно данным социологов, 15% опрошенных относятся к Кадырову с уважением, у 10% он вызывает симпатию (в 2016 году показатели были на уровне 10% и 7% при аналогичных вопросах). Еще 33% респондентов относятся к лидеру Чеченской республики «нейтрально, безразлично», а 24% не могут сказать о нем ничего плохого. Негативное впечатление о Кадырове сложилось у 11% участников исследования. О доверии к чеченскому политику заявили 49% респондентов, противоположного мнения придерживаются 26%, а почти 25% затруднились ответить.

Опрос «Левада-центра» проводился 19—22 мая в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. В нем приняли участие 1600 респондентов, сообщает «Интерфакс».

Сергей Макеев
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