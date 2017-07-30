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30 июля 2017
29 июля 2017
01:30  30 июля 2017 0

«Космос вне политики». Россия продолжит поставки ракетных двигателей в США

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
"Энергомаш" продолжит поставки двигателей в СШАФото: Роскосмос

Россия продолжит поставлять в США ракетные двигатели, несмотря на напряженные отношения между странами. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Они говорят: „Космос вне политики“. Мы принимаем во внимание лозунг, но ничто не вечно под луной», — отметил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Вице-премьер добавил, что Вашингтону в любом случае придется сотрудничать с Москвой по данному направлению, поскольку американцам «не на чем запускать свои ракеты».

Российский «Энергомаш» в данный момент имеет два контракта с американскими партнерами. Первый предусматривает поставку двигателей РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, второй — РД-181 для среднего носителя Antares. Общая сумма соглашений превышает 1, 2 миллиарда долларов. В апреле руководство предприятия заявило, что планирует продолжить сотрудничество как минимум до 2024 года.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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