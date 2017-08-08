Жукова, которая ушла от Абрамовича, могла свести Кремль с командой Трампа

13:16 08 августа 2017 0

Президент США связан с женой Абрамовича Фото: Официальный сайт президента РФ

Галерист Дарья Жукова, которая в данный момент разводится с олигархом Романом Абрамовичем, могла организовать контакты представителей российского руководства с окружением Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах Дарья Жукова несколько лет назад проводила для российской элиты встречу с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Позже она могла свести представителей Трампа с руководством Кремля. Об этом со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника пишет издание «Утро.ру».

Известно, что Жукова лично знакома с семьей нынешнего хозяина Белого дома и ведет давнюю дружбу с дочерью Дональда Трампа Иванкой. Также брат зятя Трампа Джареда Кушнера Джошуа давно работает с Жуковой в бизнесе.

Как писало «URA.RU» ранее, Дарья Жукова после развода с олигархом Романом Абрамовичем получит часть имущества, нажитого в браке. Бывшая возлюбленная бизнесмена теперь может претендовать на долю его состояния, которое оценивается в 9,2 миллиарда долларов.