Жукова после развода заберет у Абрамовича миллиарды долларов

Галерист Дарья Жукова после развода с олигархом Романов Абрамовичем получит часть имущества, нажитого в браке. Бывшая возлюбленная бизнесмена теперь может претендовать на долю его состояния, которое оценивается в 9,2 миллиарда долларов.
Бывший чукотский губернатор успел передать ей несколько объектов элитной недвижимости, в том числе особняк в Колорадо, по соседству с которым проживают модель Синди Кроуфорд, а также голливудские актеры Джек Николсон и Кевин Костнер.
Также от Абрамовича во время семейной жизни Жуковой достались несколько вилл, драгоценности и коллекции модных домов. У Дарьи, к примеру, есть картина Фрэнсиса Бэкона за 86 млн долларов, статуэтка Джакометти за 14 млн долларов и полотно Люсьена Фрейда за 33 млн долларов, пишет издание «Дни.ру».
Как писало «URA.RU» ранее, 8 августа друг семьи олигарха Александр Кабанов рассказал, что именно могло стать «катализатором» развода Абрамовича и Жуковой.