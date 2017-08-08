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08 августа 2017
07 августа 2017
12:13  08 августа 2017 0

Жукова после развода заберет у Абрамовича миллиарды долларов

Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Олигарху придется заплатить за свободуФото: wikimedia.org/Brian Minkoff-London Pixels

Галерист Дарья Жукова после развода с олигархом Романов Абрамовичем получит часть имущества, нажитого в браке. Бывшая возлюбленная бизнесмена теперь может претендовать на долю его состояния, которое оценивается в 9,2 миллиарда долларов.

Бывший чукотский губернатор успел передать ей несколько объектов элитной недвижимости, в том числе особняк в Колорадо, по соседству с которым проживают модель Синди Кроуфорд, а также голливудские актеры Джек Николсон и Кевин Костнер.

Также от Абрамовича во время семейной жизни Жуковой достались несколько вилл, драгоценности и коллекции модных домов. У Дарьи, к примеру, есть картина Фрэнсиса Бэкона за 86 млн долларов, статуэтка Джакометти за 14 млн долларов и полотно Люсьена Фрейда за 33 млн долларов, пишет издание «Дни.ру».

Как писало «URA.RU» ранее, 8 августа друг семьи олигарха Александр Кабанов рассказал, что именно могло стать «катализатором» развода Абрамовича и Жуковой.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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