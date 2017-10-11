В России введут ограничение на покупку криптовалют

19:10 11 октября 2017 0

Биткоином в стране можно будет пользоваться, но с некоторыми условиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти введут ограничение на покупку криптовалют. Ограничение будет касаться суммы их покупки. Как именно будет реализовываться норма, пока не сообщается. О таком решении рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Предложение концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму. Нужно посмотреть международную практику», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что 10 октября президент провел совещание, посвященное криптовалютам и их хождению на территории России. При этом было принято принципиальное решение разрешить их использование, но после разработки соответствующей нормативной базы.

«Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», — передает слова министра «Федеральное агентство новостей».