ВСУ ударили по автобусу с людьми в Белгородской области

ВСУ использовали беспилотники для удара по приграничью
ВСУ использовали беспилотники для удара по приграничью Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области произошла атака на рейсовый автобус с пассажирами, совершенная Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что у мужчины обнаружены множественные осколочные ранения головы и руки. У одной из женщин зафиксированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, а также осколочные ранения руки. У второй пострадавшей диагностированы множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

Кроме того, Гладков сообщил о еще одном случае ранения мирной жительницы в ходе атаки ВСУ по территории региона. В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник поразил частное домовладение, в результате чего хозяйка получила минно-взрывную травму и баротравму. На месте происшествия повреждена хозяйственная постройка.

