09:00 16 октября 2017 0

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов запевают песню про Че Гевару. Еще бы: фестиваль-то левацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Начало недели! И вот главное к этому часу:

Началось главное международное событие 2017 года в России. На Всемирный фестиваль молодежи и студентов собралась лучшая молодежь мира, открывал лично Путин.

8 новых прав инспектора ГИБДД, которые не понравятся водителям. «Долгие годы гаишников откровенно троллили». Со следующей недели они покажут себя. Правила работы сотрудника ГИБДД переписаны в пользу инспекторов.

Актер Армен Джигарханя исчез, но быстро нашелся в больнице, заявив, что жена пыталась убить его ради денег. Позже сестра актера прокомментировала ситуацию.

Россиян позвали на «закрытый показ „Матильды“» в стриптиз-клуб. Организаторы обещают самый развратный балет, какой только можно представить.

Тело погибшей в Доминиканской республике челябинки Натальи Бородиной планируют вывезти в Россию в гробу, не кремируя. Напомним, женщина погибла, высунувшись топлес в окно автомобиля. Она ударилась о дорожный знак.

Жители США засняли момент удара молнии в НЛО. Космический корабль специально планировал подзарядиться от удара молнии.