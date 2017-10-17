16:25 17 октября 2017 0

С 2012 по 2016 годы на острове Белый провели генеральную уборку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На территории острова Белый в Карском море неуклонно растет количество загрязняющих веществ. Об экологической ситуации рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ), которые исследовали почву острова на содержание тяжелых металлов.

«В список загрязняющих веществ входят и тяжелые металлы, накапливающиеся в почвах. Состояние последних отражается и на всех живых организмах, проживающих на острове Белый», — сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

Исследователи определили содержание микроэлементов и тяжелых металлов в 26 образцах почвы острова Белый. Ученые выяснили, что содержание тяжелых металлов зависит от гранулометрического состава почвы: возрастает при увеличении содержания наиболее мелких, глинистых и иловатых частиц и снижается, когда почвы почти целиком песчаные.

«Максимальное количество глинистой фракции зафиксировано в понижениях, где, соответственно, повышается содержание микроэлементов. Авторы исследования подчеркивают, что это приводит к формированию участков, где содержание свинца превышает экологические нормативы», — отметили в пресс-службе университета.

Исследователи выявили три пункта с превышением вредных веществ, а на остальных территориях содержание тяжелых металлов не превышает значений, характерных для почв Арктики.

С 2012 по 2016 годы на острове Белый волонтеры из России, Китая, Чили, Германии и Израиля провели генеральную уборку, пишет ТАСС. Было очищено более 52 га земли, собрано порядка тысячи тонн металлолома.