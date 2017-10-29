Посетителю киевского ресторана прострелили голову

Злоумышленники с места происшествия скрылись
В Киеве посетителя ресторана увезли в больницу с простреленной головой. Ранение мужчина получил в ходе конфликта, вспыхнувшего между ним и еще тремя клиентами ресторана.
По данным полиции Киева, в 19:37 28 октября поступил вызов в ресторан по улице Евгения Коновальца в Печерском районе. Здесь повздорили четверо посетителей, чьи данные пока не установлены. Один из участников конфликта открыл стрельбу.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Злоумышленникам удалось скрыться, передает RT.