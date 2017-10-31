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31 октября 2017
19:14  31 октября 2017 0

Главред «Эха Москвы» рассказал следователям об угрозах в адрес Фельгенгауэр

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Венедиктов требует проверить центральные телеканалы на предмет подстрекательстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дал свидетельские показания по делу о покушении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Вместе с тем он назвал тех, кто может быть виновен в подстрекательстве к убийству.

«Он передал следствию информацию о поступавших в адрес Татьяны угрозах и предложил проверить версию о возможном участии в деле, помимо самого нападавшего, подстрекателей. Венедиктов попросил следствие внимательно изучить записи программ канала „Россия 24“ и радио „Вести FM“», — пишет на своей странице в Facebook адвокат Илья Новиков.

Алексей Венедиктов напомнил, что ведущие «России 24» Алексей Казаков и Антон Подковенко в своих программах за одиннадцать дней до покушения утверждали, что Фельгенгауэр и другие сотрудники «Эха Москвы» занимаются пропагандой и представляют опасность для стабильности в России. В это время Борис Гриц, совершивший покушение, уже был в России и мог воспринять эти заявления чрезмерно эмоционально. Поэтому главред «Эха» попросил следователей проверить, не могли ли данные передачи спровоцировать нападение.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гражданин Израиля Борис Гриц на входе брызнул в охранника из баллончика с газом, после чего прошел в редакцию и воткнул нож в горло журналистке. Через несколько минут он был задержан сотрудниками полиции, напоминает «Утро.ру».

Игорь Чукреев
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