Сын 82-летнего артиста Армена Джигарханяна Степан Джигарханян прокомментировал журналистам скандал отца с 38-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В ходе беседы 51-летний мужчина заявил, что женщина «попутала берега» и посягнула на «святое».
«Девочка немножко заигралась, немножко берега попутала уже. Радуйся тихо, что так все провернула. Ее ошибка в этом — немножко рамсы попутала, как говорили в девяностых годах», — сказал телеканалу НТВ Джигарханян-младший.
Вероятно, сын актера считает Цымбалюк-Романовскую виновной в выводе средств из театра Армена Джигарханяна, пишет «News.rambler». «Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там — ну ради бога. Но посягать на святое!» — возмутился Степан Джигарханян. Полное интервью с наследником Джигарханяна должно выйти в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
Виталина Цымбалюк-Романовская — третья жена Армена Джигарханяна. В октябре 2017 года между ними произошел громкий конфликт. Актер попал в больницу, откуда рассказал журналистам, что супруга нанесла ему «много несправедливой боли». Начался процесс развода, на фоне которого в театре Джигарханяна обнаружили серьезные финансовые потери. СМИ писали, что во время правления театром Цымбалюк-Романовской оттуда в офшоры вывели около 80 миллионов рублей. Сама супруга Джигарханяна уехала за границу.