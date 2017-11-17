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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:37  17 ноября 2017 0

Сын Джигарханяна наехал на молодую жену актера. «Девочка берега попутала». ВИДЕО

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Если Джигарханян разведется с Цымбалюк-Романовской, то сын станет его единственным наследникомФото: Кадр из фильма «Тегеран- 43»

Сын 82-летнего артиста Армена Джигарханяна Степан Джигарханян прокомментировал журналистам скандал отца с 38-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В ходе беседы 51-летний мужчина заявил, что женщина «попутала берега» и посягнула на «святое».

«Девочка немножко заигралась, немножко берега попутала уже. Радуйся тихо, что так все провернула. Ее ошибка в этом — немножко рамсы попутала, как говорили в девяностых годах», — сказал телеканалу НТВ Джигарханян-младший.

Вероятно, сын актера считает Цымбалюк-Романовскую виновной в выводе средств из театра Армена Джигарханяна, пишет «News.rambler». «Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там — ну ради бога. Но посягать на святое!» — возмутился Степан Джигарханян. Полное интервью с наследником Джигарханяна должно выйти в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Виталина Цымбалюк-Романовская — третья жена Армена Джигарханяна. В октябре 2017 года между ними произошел громкий конфликт. Актер попал в больницу, откуда рассказал журналистам, что супруга нанесла ему «много несправедливой боли». Начался процесс развода, на фоне которого в театре Джигарханяна обнаружили серьезные финансовые потери. СМИ писали, что во время правления театром Цымбалюк-Романовской оттуда в офшоры вывели около 80 миллионов рублей. Сама супруга Джигарханяна уехала за границу.

Виктор Дорофеев
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