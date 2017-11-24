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24 ноября 2017
14:23  24 ноября 2017 0

Почти половине сельчан в России не хватает денег на еду

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги, украинские копейки
В селах жителям приходится жить на «копейки»Фото: Anton Pinchuk/Flickr

В России 44% сельских жителей не хватает денег на базовые товары и продукты питания. По сравнению с маем 2017 года их доля выросла на 4%, подсчитали аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) по итогам опроса.

В целом по России 23% граждан оценили свое материальное положение как плохое или очень плохое. Общее количество бедных граждан не изменилась по сравнению с сентябрем 2016 года, пишет Regnum. 29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% опрошенных рассказали, что им денег не хватает даже на еду.

Значительно ухудшилось положение многодетных семей (пять и более человек). Так, в мае «крайне бедных» среди них было 34%, а в сентябре 2017 года — уже 40−43%.

Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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