Почти половине сельчан в России не хватает денег на еду

В России 44% сельских жителей не хватает денег на базовые товары и продукты питания. По сравнению с маем 2017 года их доля выросла на 4%, подсчитали аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) по итогам опроса.
В целом по России 23% граждан оценили свое материальное положение как плохое или очень плохое. Общее количество бедных граждан не изменилась по сравнению с сентябрем 2016 года, пишет Regnum. 29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% опрошенных рассказали, что им денег не хватает даже на еду.
Значительно ухудшилось положение многодетных семей (пять и более человек). Так, в мае «крайне бедных» среди них было 34%, а в сентябре 2017 года — уже 40−43%.
Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.