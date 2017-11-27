10:42 27 ноября 2017 0

Мама Тимати Симона — активный пользователь Инстаграм Фото: depositphotos.com

Видеороликом с дочкой Тимати поделилась мама исполнителя на своей странице в Инстаграм. Современная бабушка много времени проводит с внучкой и делится с подписчиками буквально каждым шагом девочки.

В новой публикации полуодетая мама маленькой Алисы, модель из Тюмени Алена Шишкова, сушит дочке волосы. Девочка — вся в маму, с такими же светлыми волосами, — терпеливо ждет, когда закончится весь бьюти-процесс. Затем она начинает готовить маму к тому, чтобы та пошла на «мероприятие какое-нибудь».

Пользователи всегда комментируют фотографии Алисы Тимуровны (так ее зовет отец), но под этим видео фолловеры оставили около 1600 восторженных слов «очень милые! побольше бы видео с мамочкой! Симона вы бабушка мечта!», «Какая же ваша малышка суперская!!!», «Какие сладенькие девочки :)», — пишут пользователи рунета.

За несколько дней видео набрало почти полтора миллиона просмотров.