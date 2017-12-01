Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии

19:14 01 декабря 2017 0

Путин отметил авторитет церкви Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Русская православная церковь поможет восстановлению Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, опираясь на свой авторитет в мире. Об этом он заявил на Архиерейском Соборе в Москве 1 декабря.

«Рассчитываю, что Русская православная церковь окажет посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для восстановления разрушенных духовных и культурных центров Сирии», — цитирует Путина «Интерфакс». Президент при этом подчеркнул, что они с патриархом Кириллом много раз говорили на эту тему.

Выступая перед священнослужителями, глава государства также отметил, что Россия готова поддержать все конфессии и все христианские направления без исключения. «У нас сегодня такая возможность есть, и мы готовы к этой совместной работе», — сказал он.

Ранее стало известно о подготовке к выводу российских военных из САР. В Совбезе РФ отметили, что это произойдет «по мере готовности».