09:41 05 декабря 2017 0

В планах у Пауэрса-младшего посетить Москву и Урал Фото: Из личного архива Франсиса Гэри Пауэрса-младшего

Сын американского шпиона и разведчика Пауэрса — Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший, — посетит Центральный музей Вооруженных Сил в Москве, где хранятся обломки самолета U-2. На нем его отец фотографировал секретные советские объекты над Уралом, где и был сбит. Кроме того, американец откроет в столице турнир любителей авиасимуляторов на Кубок Моста свободы.

Открытие кубка намечено на 5 декабря, 19:00 в отеле «Славянка», рассказал в письме «URA.RU» сам Франсис Гэри Пауэрс-младший. Соревнования пройдут на авиасимуляторах среди пилотов со всего мира и призваны повысить интерес к аэрокосмической тематике.

«На этой серии турниров впервые будет использовано новейшее из доступного на рынке оборудование виртуальной реальности и системы симуляции полета, которые позволят провести соревнование мирового масштаба», — сообщил агентству Пауэрс-младшего.

«URA.RU» писало, что Франсис Гэри Пауэрс-младший также планирует посетить Урал, где и был сбит его отец. Центральным событием визита станет конференция, посвященная историческому инциденту. Мероприятие пройдет 7 декабря в музее военной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме. Перед конференцией гостю покажут зенитно-ракетную установку С-75 (такую же, какая стреляла по его отцу).

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит 1 мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза. Пауэрс успел снять космодром «Байконур», закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

Советские военные обстреляли самолет-шпион, считавшийся недосягамым для всех средств ПВО, зенитными ракетами новейших на тот момент комплексов С-75. Пауэрс удачно катапультировался и приземлился на поле, где был схвачен колхозниками. Шпиона приговорили к десяти годам тюрьмы, но через два года обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (он же Вильям Фишер). Этим событиям посвящен фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост».