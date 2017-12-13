{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:41  13 декабря 2017 0

Иностранцы в восторге от российского пилота в Сирии. Он «заглянул» внутрь транспортника на истребителе. ВИДЕО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Военные решили разнообразить плановый полетФото: военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

В Сети обсуждают мастерство российских пилотов и качество отечественных истребителей. Поводом послужила видеозапись на которой истребитель Су-30 зависает перед грузовым отсеком транспортного самолета, с невероятной легкостью приподнимается в воздухе и уходит в пике.

Изначально видео было опубликовано на канале российского военнослужащего Алексея Кудлая. «Плановый вылет с аэродрома Хмеймим для доставки гуманитарного груза в отдалённые районы Сирии. Всё шло по плану и не предвещало ничего необычного, но сопровождающий их вылет СУ-30СМ „заглянул“ в грузовой отсек ИЛ-76. Экспромт? Нет, конечно, всё было заранее оговорено, и благодаря мастерству пилотов получился прекрасный ролик», — подписал автор необычное видео.

Ролик набрал много комментариев от иностранцев, которые в восхищены уровнем мастерства российских летчиков. «Абсолютно поразительно!.. Вы, ребята, сумасшедшие, мне нравится. Так держать!» Данные комментарии вставил непосредственно в видеоряд, снабдив его музыкой, автор под ником Vaseslav. В общей сложности запись набрала около миллиона просмотров.

Ранее в ходе визита на российскую военную базу Хмеймим президента РФ Владимир Путин сообщил о начале вывода войска из Сирии, напоминает «Федеральное агентство новостей». Российский лидер поблагодарил военных за службу.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров