В Сети обсуждают мастерство российских пилотов и качество отечественных истребителей. Поводом послужила видеозапись на которой истребитель Су-30 зависает перед грузовым отсеком транспортного самолета, с невероятной легкостью приподнимается в воздухе и уходит в пике.
Изначально видео было опубликовано на канале российского военнослужащего Алексея Кудлая. «Плановый вылет с аэродрома Хмеймим для доставки гуманитарного груза в отдалённые районы Сирии. Всё шло по плану и не предвещало ничего необычного, но сопровождающий их вылет СУ-30СМ „заглянул“ в грузовой отсек ИЛ-76. Экспромт? Нет, конечно, всё было заранее оговорено, и благодаря мастерству пилотов получился прекрасный ролик», — подписал автор необычное видео.
Ролик набрал много комментариев от иностранцев, которые в восхищены уровнем мастерства российских летчиков. «Абсолютно поразительно!.. Вы, ребята, сумасшедшие, мне нравится. Так держать!» Данные комментарии вставил непосредственно в видеоряд, снабдив его музыкой, автор под ником Vaseslav. В общей сложности запись набрала около миллиона просмотров.
Ранее в ходе визита на российскую военную базу Хмеймим президента РФ Владимир Путин сообщил о начале вывода войска из Сирии, напоминает «Федеральное агентство новостей». Российский лидер поблагодарил военных за службу.