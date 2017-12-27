16:43 27 декабря 2017 5

Родченков ранее рассказал о масштабном использовании допинга в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия «преследует» его клиента и добивается его экстрадиции. Юрист сообщил, что просил вмешаться в ситуацию Международный олимпийский комитет (МОК), но там предпочли бездействовать.

«Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадицию Родченкова в Россию. Если им это удастся, то Родченкова ждут пытки и смерть», — приводит цитату Уолдена RT.

Уолден рассказал, что пытался договориться о встрече с официальными лицами МОК и президентом комитета Томасом Бахом. «Я предлагал МОК, как можно прекратить эту кампанию против Родченкова, потребовав от России прекращения преследования. Мне ответили, что МОК не будет предпринимать никаких действий в отношении России. Мне интересно почему», — добавил адвокат.

Григорий Родченков — один из информаторов ВАДА. Он рассказал агентству о государственной системе по подмене допинг-проб в России. Москва эту теорию всячески опровергает. Из-за скандала 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. «Чистых» российских спортсменов допустили до Игр только под нейтральным флагом.