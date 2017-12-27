{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
16:43  27 декабря 2017 5

Адвокат Родченкова заявил, что его клиента ждут пытки и смерть

Клипарт. Милдронат, таблетки, аптека, лекарства, капсулы, болезнь, медицина
Родченков ранее рассказал о масштабном использовании допинга в РоссииФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия «преследует» его клиента и добивается его экстрадиции. Юрист сообщил, что просил вмешаться в ситуацию Международный олимпийский комитет (МОК), но там предпочли бездействовать.

«Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадицию Родченкова в Россию. Если им это удастся, то Родченкова ждут пытки и смерть», — приводит цитату Уолдена RT.

Уолден рассказал, что пытался договориться о встрече с официальными лицами МОК и президентом комитета Томасом Бахом. «Я предлагал МОК, как можно прекратить эту кампанию против Родченкова, потребовав от России прекращения преследования. Мне ответили, что МОК не будет предпринимать никаких действий в отношении России. Мне интересно почему», — добавил адвокат.

Григорий Родченков — один из информаторов ВАДА. Он рассказал агентству о государственной системе по подмене допинг-проб в России. Москва эту теорию всячески опровергает. Из-за скандала 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. «Чистых» российских спортсменов допустили до Игр только под нейтральным флагом.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров