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09 января 2018
10:42  09 января 2018 3

Южная Корея предложила КНДР провести встречу разделенных войной семей

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, кндр, северная корея, пхеньян, этнические танцы, кореянки
На полуострове обсуждают мирные инициативыФото: depositphotos.com © URA.RU

Делегация Южной Кореи на переговорах с представителями КНДР обсуждает дату, когда разделенные войной члены семьей двух стран смогут встретиться.

С инициативой о проведении встреч родственников к Пхеньяну обратился Суел. Ожидается, что воссоединение семей может произойти уже через месяц, сообщает «Газета.ru. Предварительно в качестве даты определено 15 февраля — в этот день в Азии отмечается наступление Нового года по лунному календарю, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее приграничном городе Пханмунджом начались переговоры по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР. Делегации двух государств займутся вопросом возможного участия спортсменов из Северной Кореи на олимпиаде в Пхенчхане.

Игорь Чукреев
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