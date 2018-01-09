Южная Корея предложила КНДР провести встречу разделенных войной семей

На полуострове обсуждают мирные инициативы
Делегация Южной Кореи на переговорах с представителями КНДР обсуждает дату, когда разделенные войной члены семьей двух стран смогут встретиться.
С инициативой о проведении встреч родственников к Пхеньяну обратился Суел. Ожидается, что воссоединение семей может произойти уже через месяц, сообщает «Газета.ru. Предварительно в качестве даты определено 15 февраля — в этот день в Азии отмечается наступление Нового года по лунному календарю, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Ранее приграничном городе Пханмунджом начались переговоры по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР. Делегации двух государств займутся вопросом возможного участия спортсменов из Северной Кореи на олимпиаде в Пхенчхане.