Между КНДР и Южной Кореей начались переговоры

В приграничном городе Пханмунджом начались переговоры по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР. Делегации двух государств займутся вопросом возможного участия спортсменов из Северной Кореи на олимпиаде в Пхенчхане.
Переговоры идут в закрытом режиме. Со стороны Южной Кореи делегацию возглавляет возглавляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, со стороны Северной — председатель комитета Северной Кореи по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, сообщает телеканал 360.
Ожидается, что стороны также рассмотрят вопросы ослабления напряженности, в частности — возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны, пишет «Федеральное агентство новостей».