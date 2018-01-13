Британская актриса русского происхождения Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II. Съемки запланированы на начало 2019 года и пройдут в Санкт-Петербурге и Царском Селе.
В интервью изданию Daily Mail актриса подтвердила, что начала работу над ролью российской императрицы. Режиссером сериала о Екатерине II станет Филип Мартин. Предполагается, что сериал выйдет в четырех частях на американском телеканале HBO, сообщает RT.
Миррен не впервые будет играть царственную особу. В 2006 году на экраны вышел сериал «Королева», где актриса сыграла Елизавету II, за эту роль она получила «Оскара», уточняет информагентство Nation News.
Кинокритики утверждают, что сыграть роль Екатерины II актрисе могут помочь ее русские корни — дедушка Миррен был российским аристократом, а при рождении ей было дано имя Елена Лидия Миронова. Английская актриса ранее прославилась ролью Цезонии в фильме «Калигула». исполнира роль королевы Шарлотты в 1994 году и Елизаветы I в 2005-м.