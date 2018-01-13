{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
Главные новости Москвы
10:41  13 января 2018 1

Британская звезда Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету, взялась за роль императрицы Екатерины II

Хелен Миррен не впервой играть императрицФото: Википедия

Британская актриса русского происхождения Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II. Съемки запланированы на начало 2019 года и пройдут в Санкт-Петербурге и Царском Селе.

В интервью изданию Daily Mail актриса подтвердила, что начала работу над ролью российской императрицы. Режиссером сериала о Екатерине II станет Филип Мартин. Предполагается, что сериал выйдет в четырех частях на американском телеканале HBO, сообщает RT.

Миррен не впервые будет играть царственную особу. В 2006 году на экраны вышел сериал «Королева», где актриса сыграла Елизавету II, за эту роль она получила «Оскара», уточняет информагентство Nation News.

Кинокритики утверждают, что сыграть роль Екатерины II актрисе могут помочь ее русские корни — дедушка Миррен был российским аристократом, а при рождении ей было дано имя Елена Лидия Миронова. Английская актриса ранее прославилась ролью Цезонии в фильме «Калигула». исполнира роль королевы Шарлотты в 1994 году и Елизаветы I в 2005-м.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров