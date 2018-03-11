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11 марта 2018
10 марта 2018
10:06  11 марта 2018 0

В Бразилии скончалась бывшая солистка Большого театра

Москва, разное., вечерний город, большой театр, иллюминация
Галина Кравченко большую часть жизни посвятила сценеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшая солистка Большого театра Галина Кравченко скончалась в Бразилии, ей было 73 года. Об этом сообщает пресс-служба театра. «После продолжительной болезни на 74-м году жизни в городе Жоинвилле умерла Галина Кравченко», — сообщили в Большом театре.

В балетной труппе Большого театра Кравченко состояла с 1964 по 1985 год. Позднее занимала должности педагога мимического ансамбля (1999 — 2001), а с 2001 г. — педагога и хореографа Школы балета Большого театра в Бразилии. Для Школы она возобновила балет «Шопениана» и подготовила артистов, которые оказались востребованы во многих труппах Европы, США и Латинской Америки. В 2013 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Жоинвилля», пишет RT.

В Бразилии Кравченко работала после смерти мужа, артиста балета Большого театра Александра Богатырева. Именно ему принадлежала идея о распространении балетного образования в Латинской Америке. До открытия школы он не дожил, но его вдова всю свою оставшуюся жизнь давала уроки и репетировала в том числе и в классе, названном в его честь. Она похоронена на кладбище Jardim das Flores в Жоинвилле.

Валерий Дорофеев
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