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13 марта 2018
18:30  13 марта 2018 0

Чичваркин рассказал о слежке за ним в Лондоне

Шпионы следили за ним после переезда в АнглиюФото: Евгений Чичваркин, Instagram

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин заявил, что больше не замечает за собой слежку в Англии, где живет последние годы. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

По словам предпринимателя, за ним наблюдала группа из нескольких человек, которые могли часами стоять в сотне метров от его дома. «Слежка была девять лет назад. Сейчас я этого не замечаю», — приводит его слова «Национальная служба новостей».

Бизнесмен, уехавший из страны в 2009 году, объяснил, что за рубежом все равно чувствует себя безопасней, чем в России. Вскоре после отъезда он был обвинен в мошенничестве, однако дело закрыли в 2011 году. Тем не менее бизнесмен не намерен возвращаться на родину до тех пор, пока в стране не будет «настоящая, защищенная законом и независимым судом частная собственность», напоминают «Ведомости».

Семен Гринберг
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