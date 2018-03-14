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14 марта 2018
22:24  14 марта 2018 0

Украина объявила в розыск вора в законе из России

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
Расследование дела об убийстве Дениса Вороненкова продолжаетсяФото: pixabay.com
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Скандал с депутатом Вороненковым
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Российский вор в законе Владимир Тюрин по прозвищу Тюрик объявлен в розыск властями Украины в связи с расследованием дела об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. По данным украинского МВД, бывший муж оперной певицы Марии Максаковой является организатором преступления.

Согласно информации сайта МВД Украины, Тюрин обвиняется в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Ранее с обвинениями в адрес россиянина выступила украинская Генпрокуратура, сообщает Life.

Российский экс-депутат Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве, куда незадолго до своей гибели он переехал вместе с Марией Максаковой и маленьким сыном. Певица неоднократно заявляла, что за преступлением стоит ее бывший муж. «Как потерпевшая, я была ознакомлена с материалами дела гораздо раньше, чем о них заявил генпрокурор Украины. О роли Тюрина я знала давно и с этим жила уже полгода» — цитирует Максакову телеканал RT.

Сам Тюрин причастность к расправе над парламентарием категорически отрицает и для подтверждения своей невиновности даже являлся на допрос в Следственный комитет РФ. Власти Украины неоднократно заявляли, что намерены добиваться его экстрадиции.

Сергей Макеев
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