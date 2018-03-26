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26 марта 2018
25 марта 2018
10:04  26 марта 2018 3

Российские истребители перебазировались на южные Курилы

Парад Победы. Екатеринбург, истребитель, авиация
По завершению учений экипажи вернулись в Хабаровский крайФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские истребители, базирующиеся в Хабаровском крае, в рамках учений успешно перебазировались на южные Курилы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром „Буревестник“ на остров Итуруп», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что самолете преодолели расстояние в две тысячи километров, а после выполнения летно-тактических заданий вернулась обратно. В рамках учений отрабатывались навыки по охране воздушных рубежей. В частности, перехват самолетов условного противника, сообщает РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало о необычном военном пособии-комиксе, которое для своих военнослужащих разработал Киберинститут Военной академии США. Сценарий, представленный составителями, предполагает прямое военное столкновение НАТО и России, в котором западная коалиция терпит поражение.

Сергей Макеев
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