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04 апреля 2018
15:55  04 апреля 2018 0

Главный вор России обжаловал приговор. Свободу Шакро Молодой должен был встретить уже стариком

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, наручники, заключенный, полиция
Захария Калашова осудили на 9 лет и 10 месяцев (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Защита главы криминального мира России Захария Калашова (Шакро Молодой) подала жалобу на обвинительный приговор Никулинского суда Москвы. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор в отношении Калашова», — приводит слова представителя суда Агентство городских новостей «Москва». Напомним, 29 марта Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

«Босса всех боссов» преступного мира признали виновным по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким и десяти млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Сроки получили также подельники Калашова, писало «URA.RU». Помимо прочего, сейчас криминального авторитета Шакро ждет приговор по делу, по которому были арестованы высокопоставленные сотрудники СКР.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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