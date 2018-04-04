Защита главы криминального мира России Захария Калашова (Шакро Молодой) подала жалобу на обвинительный приговор Никулинского суда Москвы. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.
«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор в отношении Калашова», — приводит слова представителя суда Агентство городских новостей «Москва». Напомним, 29 марта Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.
«Босса всех боссов» преступного мира признали виновным по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким и десяти млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Сроки получили также подельники Калашова, писало «URA.RU». Помимо прочего, сейчас криминального авторитета Шакро ждет приговор по делу, по которому были арестованы высокопоставленные сотрудники СКР.