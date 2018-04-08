09:25 08 апреля 2018 1

В борьбе за красоту девушка серьезно заболела Мария Кохно, Instagram

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно продемонстрировала подписчикам три своих фотографии, на которых запечатлена ее фигура. Это снимки, сделанные до проекта, во время него и после.

«Я знаю, когда чувствую себя комфортнее, но когда мне было лучшем всего?», — спросила она у подписчиков. Ранее Кохно рассказала, что в погоне за красотой слишком сильно похудела и серьезно заболела.

Поклонники восхитились работой, которую Кохно проделала над своей фигурой. Но не обошлось и без критиков, в частности, заподозривших девушку в злоупотреблении фотошопом. «Фотошоп творит чудеса»; «Первая — это фотошоп, вижу сразу»; «Живот странный»; «Мне одной кажется что вторая и третья — один вес, на третьей только грудь увеличила и ракурс поменяла»; «А купальник не меняла ни до проекта, ни после», — пишут комментаторы.