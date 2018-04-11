«Роснефть» начала выпуск экологически безопасного бензина

Компания «Роснефть» начала промышленный выпуск и реализацию бензинов «Евро-6». Новое топливо отличается повышенными эксплуатационными свойствами и экологической безопасностью. Продажа новых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM — 95 «Евро 6» начнется через розничную сеть «Роснефти» в Башкортостане.
Выпуск топлива «Евро-6» стал возможен благодаря новой рецептуре и технологии производства, разработанной специалистами научного комплекса «Роснефти». Высокие эксплуатационные характеристики новых бензинов подтвердили во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти, передает ИА «RNS». Специалисты подчеркнули, что бензин «Евро-6» обладает улучшенными экологическими свойствами. «В отработавших газах снижается концентрация вредных веществ оксидов углерода, оксидов азота и не сгоревших водородов. При работе с „Евро-6“ снижается количество отложений в топливной системе автомобиля», — рассказал начальник отдела топлива Михаил Ершов.
Первые партии нового топлива поступят в розничную сеть «Роснефти» на территории республики Башкортостан, которая станет пилотной площадкой по продаже улучшенных видов топлива. «Начать производство и продажу нового топлива мы решили в Башкирии, в „Башнефти“, которая известна своими традициями нефтепереработки и выпускает около 10% всех автобензинов в России. На данный момент топливо с такими эксплуатационными и экологическими характеристиками не производится даже в Европе», — рассказал «ФедералПресс» вице-президент по нефтепереработке НК «Роснефть» Александр Романов.
Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» осуществляется в рамках новой стратегии развития НК «Роснефть» до 2022 года. Использование нового экологичного вида бензинов позволит минимизировать воздействие автомобильного транспорта на воздушную среду, улучшить экологическую обстановку, что особенно актуально в крупных городах.